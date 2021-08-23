«По миллиону рублей»: На Кубани педагогам, врачам и соцработникам дадут деньги на первоначальный взнос по ипотеке

В регионе нужно прожить не менее 10 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае решать вопрос с дефицитом кадров в системе образования будут с помощью господдержки. Педагогам, врачам и соцработникам дадут по миллиону рублей на первоначальный взнос по ипотеке.

- Новая региональная мера поддержки принята по решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Ее запустят уже со следующего года, - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Педагоги, врачи и социальные работники, у которых нет собственного жилья, смогут получить из краевого бюджета субсидию на первоначальный взнос по ипотеке с 2022 года. Деньги дадут тем, что проживает на Кубани более 10 лет и готов в течение следующих пяти лет работать по профессии в регионе.

– Мы высоко ценим нелегкий учительский труд и продолжим укреплять престиж этой профессии. Уже в следующем году выплату получат 900 специалистов, в том числе 300 педагогов. Программа будет рассчитана на три года, – заявил губернатор края.

На сегодняшний день в школах края работает 34 тысяч педагогов, из них более 23% – до 35 лет. Краевая поддержка станет хорошим подспорьем для молодых специалистов.

– Почти 600 педагогов впервые в этом году приступят к работе после окончания вузов и колледжей. А это говорит о том, интерес к профессии сохраняется. Субсидии на жилье станут для многих стимулом трудиться именно в педагогической сфере, – поддержала главу Кубани вице-губернатор Анна Минькова.