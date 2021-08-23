«Долина каменных гробниц»: раскрыта загадка одного из жутких захоронений в Новороссийске

В Новороссийске нашли

В станице Раевской, что находится под Новороссийском, археологи нашли целую «Долину каменных гробниц». В IV-V веках здесь хоронили синдов и керкетов-торетов - племена, которые проживали на этих территориях. Они были выходцами из Боспорского царства и заселяли, как правило, Черноморское побережье. Занимались здесь охотой, собирательством, облагораживали территории и ухаживали за зерновыми культурами. В общем, вели комплексное хозяйство.

«Держали нос поверху»

Могильники, найденные археологами, представляют собой каменные ящики, в которых людей хоронили целыми семьями.

Фото: Алексей Малышев

- В одном из захоронений нам также удалось найти останки коня, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель экспедиции, сотрудник Института археологии РАН Алексей Малышев. - Это говорит нам о том, что животное играло важную роль не только в быту древнего населения, но и в погребальном обряде.

Кстати, ученые пришли еще к одному интересному выводу - уже в те времена людей делили на богатых и бедных.

- Уже тогда существовало социальное расслоение, - объясняет ученый. - У бедных в склепах были своеобразные коридорчики (дромосы. - Авт.), вход в которые осуществлялся сбоку, а вот у знати - входное отверстие находилось сверху. Это значит, что они как бы «держали нос поверху».

В Новороссийске нашли

Вместе с останками людей археологам также удалось найти предметы домашнего быта: кувшины и различные изделия, выполненные из амфорной керамики. Среди останков нашлись и украшения из цветных металлов. А вот драгоценностей здесь не обнаружили - население было не слишком богатым.

Археологам также удалось найти предметы домашнего быта

- Но зато нам удалось найти небольшие кусочки обточенных камней, которые были прототипом современной туалетной бумаги, - заявляет руководитель экспедиции.

Помимо гробниц, на Раевском городище находилась крепость, которая в III-II вв. до н.э. выполняла роль форпоста - укрепления, осуществляющего контроль над сухопутными коммуникациями. Его стены были выполнены из огромных песчаных блоков, а высота достигала 3-4 метров.

Фото: Алексей Малышев

- Казалось бы, - размышляет Алексей, - такие мощные стены в состоянии выдержать любую осаду, однако, как мы выяснили в ходе раскопок, башня погибла в огне пожара на рубеже II-I вв. до н.э.

«Городище парит над местностью»

Найденные гробницы находятся в гуще леса, на высокой горе. Первые раскопки здесь проводились еще в 80-х годов прошлого столетия археологом Александром Дмитриевым. Ученый, поднявшись на гору, обозрел территорию, открывающуюся с этого места, и произнес: «Оно как будто парит над местностью!».

- Если городские центры античного времени, как правило, расположены на перепутье морских, речных и сухопутных магистралей, то Верхнегостагаевское городище по своему местоположению довольно высоко в горах, в труднодоступном месте, - подтверждает Алексей Малышев. - Оно больше напоминает феодальный замок.

Сейчас археологи занимаются очисткой найденных останков от грязи и продолжают их изучение. У ученых запланирован интересный проект - они собираются обнаружить наличие паразитов.

- В районе тазовых костей захороненных мы обнаружили небольшие образования, - заявляет археолог. - Сначала подумали, что это какие-то игральные предметы (по типу шахмат), но позже выяснилось, что это, возможно, яйца паразитов. Но для того чтобы это выяснить, нам необходимо найти уцелевшие останки людей. А с этим возникли небольшие проблемы: кости в могилах были перемешаны и сильно повреждены.