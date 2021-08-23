Миллион - за работу: педагогам и врачам Кубани дадут деньги на ипотеку

Уже в 2022 году выплату получат 900 специалистов, в том числе 300 педагогов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество учебных заведений и поликлиник в Краснодарском крае растет с каждым годом. Они появляются в крупных городах и небольших населенных пунктах. Но если проблему с нехваткой соцобъектов удается решить, то дефицит кадров все еще на повестке дня. Квалифицированных специалистов на Кубани много, особенно среди молодежи. Но часть из них уезжают из региона, поскольку нет собственного жилья. Теперь же у тех, кто хочет остаться на родине и работать на благо края, нет нужды менять прописку. Поможет в этом новая региональная мера поддержки, которой ни в одном регионе России больше нет.

О ее запуске глава региона Вениамин Кондратьев рассказал на краевом педсовете, посвященном готовности системы образования к предстоящему учебному году.

- Один из важнейших вопросов - полноценное обеспечение школ кадрами, - сказал Вениамин Кондратьев. - Мы приняли решение - с 2022 года педагоги, а также врачи и социальные работники, у которых нет собственного жилья, смогут получить из краевого бюджета субсидию в размере 1 миллиона рублей.

Деньги специалисты смогут потратить на первоначальный взнос по ипотеке. А это огромное подспорье, прежде всего для молодых кадров. Выпускники вузов, которые только осваивают профессию и набираются опыта, смогут полноценно отдаться работе.

Уже в 2022 году выплату получат 900 специалистов, в том числе 300 педагогов. Программа будет рассчитана на три года.

ЗВОНОК ПО ПОВОДУ

Школы построили, пора готовить кадры

- Краснодарский край - очень привлекательный регион. У нас очень высокий индекс миграции - на Кубань на постоянное место жительства перебираются люди из разных уголков страны, поскольку у нас есть все необходимое для комфортной жизни. Но при такой мощной сети образовательных и лечебных учреждений (и с каждым годом их появляется все больше) у нас хронический дефицит отдельных специальностей. Не хватает как медсестер и соцработников, так и специалистов узкого профиля, много свободных вакансий в педагогической сфере, - говорит депутат ЗСК Николай Петропавловский. - То есть школы мы построили, теперь пора переходить к следующему шагу - готовить свои кадры и сохранять их. Для того чтобы «растить» своих специалистов уже сегодня, создаются различные меры поддержки. В регионе действуют программы и «Земский учитель», и «Земский доктор» (благодаря им люди, которые отправляются жить и работать в сельской местности, получают миллион рублей. - Авт.). Но нужны дополнительные меры поддержки, поскольку мы очень подвижный в миграционном плане регион. И я уверен, новая субсидия будет только в плюс и для самих специалистов, и для региона.

В ТЕМУ

Край получит преимущества

- Безусловно, это отличная поддержка для тех, кто будет осваивать профессию. Преимущества получит и сам край, который сохранит специалистов, - говорит главный врач краевой больницы №1 Владимир Порханов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

34 тысяч педагогов работают в школах края.

Из них почти четверть - это специалисты до 35 лет.

НА ЗАМЕТКУ

Кто и как может получить субсидию

- Средства получат специалисты, живущие в Краснодарском крае более 10 лет.

- Действующий работник указанных выше сфер.

- После получения субсидии необходимо проработать в той же сфере в бюджетных учреждениях не менее 5 лет.