«Все просто»: Анна Хилькевич рассказала, как смогла заселиться в отель Сочи без прививки

Фото: instagram.com/annakhilkevich

Актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу «Универ», приехала с мужем и детьми на отдых в Сочи. Семья пребывает на курорте только сутки, но все уже адаптировались и чувствуют себя как дома.

- Мы обычно начинаем привыкать к отдыху на 4-5-й день после приезда. Но в Сочи мы смогли адаптироваться за сутки, потому что приехали не на много дней. Правильный настрой решает! Нашли баланс, - делится в соцсетях актриса.

Анну Хилькевич забросали вопросами, были ли трудности при заселении в Сочи из-за новых правил в связи с коронавирусом. Звезда отметила, что у них никаких проблем не было, притом что прививку никто из членов семьи не делал.

- Туристы должны предоставить справку о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест и привиться на курорте в течение 3 дней. Детям до 15 лет никаких справок не нужно. Так вот, дети у нас еще маленькие. Муж недавно переболел, у него справка об этом. А у меня свежий отрицательный ПЦР-тест и медотвод, так много антител IgG, - отметила Анна.

Но вот организация отдыха в сочинском отеле Хилькевич не порадовала.

- Отель удивил своей мощной базой и отсутствием навыков внутреннего менеджмента. Ведь можно чу-у-уть-чуть заменить детали, приодеть персонал, немного модернизировать, поработать над музыкальным сопровождением и станет конфетка! Но людей много, отель переполнен, а это значит, что и так сойдет. Печально! – написала в Instagram теледива.

Анна отметила, что они не расстраиваются по этому поводу, потому что друзья обещали показать другой Сочи - обновленный, вкусный и красивый. И семья верит, что на курорте есть такие места, просто нужно их знать. Актриса уверена, что за пару дней отметит еще для себя лучшие локации.

НАПОМИНАЕМ

При заселении в отели или гостиницы Краснодарского края нужно представить один из следующих документов:

– медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения;

– сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого этапа вакцинации;

– в случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь в наличии справку о медицинском отводе и отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения);

– отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) и обязательно - добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. Обратиться в прививочный пункт необходимо самостоятельно*.

*Примечание: если не обратиться в медорганизацию для вакцинации, может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

– несовершеннолетним от 15 до 18 лет также необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения) или медицинский документ, сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала Госуслуг – для туристов, со дня выздоровления которых прошло не более 6 месяцев до заселения.

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