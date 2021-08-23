Призрак в белом и диван правды: какие загадки и легенды ходят об отдыхе первых лиц в Сочи

Дача Сталина в Сочи Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

На эти дачи никто просто так не попадёт. За высокими заборами правительственных дач подписывались исторические документы, встречались без галстуков и без пиджаков лидеры стран, и проводились закрытые совещания. Естественно, «об отдыхе №1» в Сочи ходят легенды. Одна из них родилась в тридцатых годах прошлого века. Как-то на отдых в Сочи прилетел товарищ Сталин.

Едет из аэропорта на свою дачу в районе ныне функционирующей здравницы «Зелёная роща», а вдоль дороги стоят милиционеры. Иосиф Виссарионович говорит вслух своим неповторимым акцентом: «Хорошо стоят лейтенанты!». У помощника тихая паника – вдоль дороги не лейтенанты, а сержанты милиции. И поэтому вопрос со внеочередными званиями был решен быстро - последние пять сержантов по маршруту были мгновенно переодеты в форму лейтенантов и задним числом вышел приказ о присвоении всем сержантам «по маршруту следования товарища Сталина» досрочного звания лейтенантов.

На даче Сталина в Сочи - восковая фигура Иосифа Виссарионовича Фото: Геннадий БОЧКАРЕВ

Я «тысячу раз» бывал на сочинской даче Сталина. Тихий и незаметный даже из космоса особняк под цвет леса. В главном зале восковая фигура вождя, бильярд и огромный диван, который не очень давно обнаружили у бывшего работника дачи №1, попросили вернуть «социалистическую собственность» на место. На этом диване возникают какие-то странные ощущения, кажется, что этот царь диванов топит тебя с головой, делает маленьким и беззащитным. Впрочем, может быть, такое впечатление создает восковая фигура вождя у камина. Про сочинскую резиденцию Сталина ходят легенды, мол, там по ночам в спальне появляется призрак вождя в белом кителе.

Но еще больше «призраков» бродит вокруг сочинской дачи отставного полковника царской армии Андрея Квитко, которая построена в виде замка и как бы нависает над берегом моря, напоминая «Ласточкино гнездо» в Крыму. После событий 1917 года, «в замке» разместили санаторий «Красный штурм». Сейчас он покосился, а поклонники мистики «встречают» на территории дачи приведения расстрелянных белых офицеров, маленькой девочки и ее мамы, убитых пьяным отдыхающим офицером НКВД.

Дача Квитко. Фото: Сергей Авдеев.

О знаменитой усадьбе в Хостинском районе знают все любители заброшенных зданий. Сейчас от роскошного особняка остались лишь развалины, которые с каждым годом понемногу исчезают.

А когда-то тут жил полковник царской жандармерии Андрей Квитко. Во время отдыха в Италии он познакомился со свое будущей женой, которая попросила построить замок в Сочи. Квитко каприз любимой тут же исполнил. В начале двадцатого столетия он приобретает земельный участок в 12 десятин в районе Малого Ахуна. Замок получился таким же, как возлюбленная Квитко видела в Италии, только в два-три раз меньше. На этой даче бывали многие известные люди - оперный певец Федор Шаляпин, певица Надежда Плевицкая.

Но после революции чета Квитко покидает Сочи, а в 1922 году дача отходит государству и превращается в детскую трудовую колонию имени Луначарского. Трудновоспитуемые подростки получали здесь образование и профессию. Но уже буквально через два года здесь открыли дом отдыха на 60 человек - «Красный штурм».

Дача Квитко, которая после революции была "Красным штурмом". Фото: архив музея Сочи

В годы войны на базе дома отдыха разворачивается госпиталь. В некогда роскошных комнатах замка выхаживают раненых бойцов. В 56-ом «Красный штурм» становится филиалом санатория Дзержинского для лучших сотрудников НКВД. А через четыре года - детской специализированной здравницей. А потом здание обветшало и пришло в упадок. И теперь вокруг него ходят легенды.

Например, что когда чета Квитко сбегала в Италию, полковник забрал не все драгоценности и часть богатств до сих пор замурована в стенах замка. В погоне за богатствами в 90-е годы злоумышленники пытались разбить стены молотком - на некоторых из них до сих пор можно увидеть следы и трещины.

Впрочем, легенды, страшные и разные истории порождают не столько места отдыха Сочи, а тех, кто отдыхал здесь. Забавный случай произошел в шестидесятых годах прошлого века. Мужчина зашел в радиоузел сочинского пляжа и попросил дать объявление: «Товарищ Хрущёв Никита Сергеевич, подойдите к радиоузлу пляжа».

Текст промухал диктор и выдал просьбу на весь пляж. Естественно, через пять минут радиоузел окружили сотрудники. Шутника скрутили прямо на месте подачи провокационного объявления, но хорошо, что в СССР наступила оттепель, и это случилось не во времена товарища Сталина.

Об отдыхе в Сочи советских вождей в период развитого социализма истории гораздо добрее. Вот дорогой Леонид Ильич вдруг ни с того ни сего решил остановить свой кортеж у сочинского универсама №12 на улице Советской и зашел в магазин, столкнулся с уборщицей в черном халате и удивился: «А почему советские продавцы в черном?». Подошел к витрине, купил 200 граммов докторской колбасы, черный хлеб и уехал. Через двадцать минут на экстренном заседании бюро городского комитета КПСС рассматривался один вопрос: «С какой целью Генеральный секретарь ЦК КПСС купил в маг.№12 колбасу «Докторская» производства Сочинского мясокомбината?».

Была проверенна вся цепочка изготовления этой партии колбасы, мясо в ней обнаружили, но всё равно ждали вызова на ковер. Однако, ничего страшного не случилось. Как сообщили надежные источники, товарищ Брежнев иногда любил закусить известный напиток бутербродом «Докторской» с черным хлебом. Ну а уборщицы в сочинских магазинах все время отдыха Леонида Ильича носили белые халаты.

А идеолог партии товарищ Михаил Андреевич Суслов любил кефир, и на молкомбинате имелся специальный цех, где сотрудница тетя Маша готовила кефир ручной работы для товарища Суслова. Когда тетя Маша ушла на пенсию, кефир привезли от другого сотрудника. Михаил Андреевич поинтересовался: «А что, тетя Маша не работает?». Женщину срочно отозвали с пенсии на время отпуска, и она во время и других приездов готовила свой знаменитый кефир, уйдя на окончательную пенсию вместе с любителем ее напитка.

Понятно, что и лидеры современной России появляются в Сочи. И потом об их визитах рассказывает весь город. Президент России Владимир Путин, когда отдыхает в Красной Поляне, почти всегда общается с туристами и фотографируется с ними. Во всяком случае, в нескольких кабинетах простых сочинских трудящихся курортного дела и туризма, я видел фотографии с главой государства на Красной поляне.