Опасный тунг и лечебная момордика: Сочи заполонили удивительные «понаехи»

В Сочи каких только редких растений не встретишь. Фото: Сочинский нацпарк

В Сочи привычные понятия «дача» и «огород» почти повсеместно можно заменять словом парк, причем не просто лесок со знакомыми деревьями, а парк дендрологический, ибо на курорте приживаются растения со всего мира. Одним словом, понаехали. Даже помидоры в Сочи иногда вымахивают до размеров в половину любимой в Средней Азии кубанской дыни. Как-то был на одном таком «парке-огороде». Посреди двора раскинулась «осьминожная» агава. Чуть дальше «сеньоры помидоры». Да, это были именно господа помидоры, которые смело можно было брать двумя руками. Росли они на огороде, чуть выше улицы Виноградной, недалеко от улицы Инжирной, где, естественно, традиционный инжир и виноград «изабелла» присутствовали в ассортименте.

Фото: Сочинский нацпарк

В Сочи еще с советских времен над приживаемостью любых растений трудился целый НИИ горного садоводства и горного цветоводства. Плодом их «садоводческой» научной работы стали мандарины, которые приспособили под сочинский климат, чтобы они вызревали не только в Адлерском районе на пороге Абхазии, но и на севере Сочи. А недавно в Сочи создан научный центр Субтропических культур Российской академии наук, который успешно продолжает традиции сочинских ученых-селекционеров.

Фото: Сочинский нацпарк

Безусловно, наглядным «плодом» того, что в Сочи растет все, принято считать музей «Дерево дружбы» и экзотический сад вокруг него. На этом дереве с советских времен и разными сортами цитрусовых делали прививки известные политики и общественные деятели, представители мировых организаций. На одном из деревцев сочинского «Дерева дружбы» есть и фруктовая прививка «Комсомольской правды», сделанная в знак благодарности за то, что в лихие и скупобюджетные 90-е годы прошлого века «Комсомолка» участвовала в спасении этого уникального сада, привлекая к проблеме увядания «Сада дружбы» самое пристальное внимание. И сад спасли.

Безусловно, растения со всего мира собраны в уникальных парках Сочи – «Дендрарии» и «Южные культуры», где почти каждую неделю что-то да цветет, расцветает и процветает. Красота не всех растений безобидна. Последняя новость из «Дендрария» - у тунга Форда появились плоды. Специалисты Национального парка не случайно напоминают об опасности этого красавца – тунг Форда способен обмануть любого своим безобидным видом! Весной растение эффектно цветет, усыпая землю вокруг себя ковром из нежных колокольчиков. Ну а летом на его ветвях появляются простые, на первый взгляд, плоды. Созревая, эти зеленые «яблочки» становятся похожими на любимый многими инжир и это, несомненно, привлекает к растению еще большее внимание. Многим посетителям так и хочется сорвать с дерева аппетитный плод, попробовать его на вкус.

- Однако все части тунга, включая нежные цветы и плоды, смертельно ядовиты, - говорят в Сочинском национальном парке. – И мы убедительно просим гостей только любоваться коварным экзотом со стороны. Противоядия от отравления ядом тунга до сих пор не существует!

Тунг Форда можно встретить в верхней части парка «Дендрарий», недалеко от Сада непрерывного цветения и Сада птиц. По периметру его произрастания расположены предупреждающие таблички.

Опасный Тунг Форда. Фото: Сочинский нацпарк

Кстати, сам тунг произрастает в основном в Центральном и Западном Китае и Северном Вьетнаме. Но прекрасно себя чувствует и в Сочи.

А вот в парках и «на дачах» Сочи любители-селекционеры вырастили момордику - лиану, которая вымахивает до 4 метра в длину. Ее стебли пятигранные с продольными бороздками и простыми усиками. Листья имеют приплюснуто почковидную или округлую форму, глубоко надсеченные на пять-девять лопастей, сердцевидные у основания. Из момордики можно делать даже настойки целебные.