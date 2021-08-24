Звезда русского тик-тока в Сочи рухнула с небес на землю. Ну, почти

Фото: instagram.com/danya_milokhin/

Один из полусотни самых успешных звезд России, по версии Forbes, платиновый блондинчик Даня Милохин приехал в Сочи. Отдохнуть, повеселиться и снять яркие видео, которые привлекут внимание. С последним Дане в Сочи явно благоволит удача.

Несколько месяцев назад популярный тик-токер уже был на Черноморском курорте. И тогда местные развлечения произвели на Даню сильное впечатление. Блогер застрял на одном из самых страшных аттракционов в Сочи-парке.

- Поначалу было страшно: почему мы остановились? Просто, думал, угорают, прикалываются, а потом раз - и мы начали опускаться, и все нормально, - рассказал Даня Милохин фанатке, которая никак не могла поверить в реальность происходящего.

Вот и сейчас тик-токер решил не сбавлять градус развлечений и отправился в экстрим-парк Skypark-Сочи, где из всех опасностей выбрал прыжок с одной из самых высоких площадок банджи-джампинга в мире.

- Я вот здесь сейчас буду прыгать с 207 метров, чуваки! - поделился планами в сторис своего аккаунта парень.

Для начала Даню взвесили, чтобы рассчитать нагрузку, затем усадили в кресло и закрепили снаряжение - эластичный канат, который растягивается и пружинит, создавая иллюзию свободного полета и невесомости одновременно. После - подход к краю площадки и инструктаж. Под ногами пропасть глубиной 207 метров.

- Пока, чуваки, - только и успел крикнуть Даня перед прыжком.

Платформа для банджи располагается в середине моста, над дорогой и рекой Мзымтой. Так что экстремалам в полете открывается прекрасный и живописный вид, от которого, вероятно, у Дани так перехватило дыхание, что на крики от страха даже не осталось эмоций.

- Красавчик, даже не закричал, - подбадривали поклонники вернувшегося блогера.

Милохин признался, что он не ошибся, выбирая способ добавить адреналина в кровь.

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