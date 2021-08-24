Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 24 августа 2021 года: свыше 1,8 миллиона жителей Кубани поставили прививку от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru
Почти полтора года назад на Кубани был зафиксирован первый случай заражения страшной инфекции. За это время коронавирусом переболели десятки тысяч жителей Краснодарского края.
Спустя полтора года пандемия не отступает. Ежедневно в регионе фиксируется свыше 230 новых случаев заражения. Инфекция постоянно мутирует: появляются новые штаммы. О них каждый день говорят доктора.
Лучший способ избежать инфицирования – вакцинация. Она началась на Кубани еще в конце прошлого года. За это время прививку поставили свыше 1,8 миллиона человек. Это один из самых высоких показателей по стране.
В том числе вакцину получили сразу 85% учителей Кубани. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
- Преподаватели решили вакцинироваться, так как осознают возложенную ответственность, - прокомментировал губернатор края Вениамин Кондратьев. - Благодарю учителей, уже получивших прививку, а это 85% преподавательского состава.
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