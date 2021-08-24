Амброзия цветет, а полиноза нет: на Кубани «задержку» аллергии связали с вакцинацией от коронавируса

Амброзия в Краснодаре появляется в мае и цветёт до середины октября

Августа в самом разгаре. В это время обычно у аллергиков - тяжелая пора. Они начинают чихать и пить лекарства, чтобы дышалось лучше. Но многие заметили, что симптомов аллергии ещё нет. Хотя различных аллергенов в достатке - чего строит амброзия, которая расплодила на Кубани и кусты ее можно найти чуть ли не на каждом углу. Оказывается, многие связывают отсутствие острых аллергических реакций с вакцинацией от коронавируса. Или с тем, что перенесли инфекцию в этом году. Но аллерголог-иммунолог из Краснодара Сергей Петренко среди своих пациентов легкой реакции на сезон цветения амброзии не заметил.

Амброзия в Краснодаре появляется в мае и цветёт до середины октября

- Обострение даже больше чем обычно. Но есть пациенты, у которых в прошлом году аллергия была сильнее. В этом году немного легче, возможно, - объясняет врач аллерголог-иммунолог Сергей Петренко. - Но это связано с индивидуальными особенностями организма. Вследствие этого люди транслируют мифы, что в этом году с амброзией всё проще. Наоборот! Пандемия внесла свой негативный отпечаток в этот аспект жизни. Количество амброзии увеличилось, потому что во время изоляции не было возможности оперативно её убирать. Она разрослась и концентрация пыльцы в атмосфере даже выше чем в прошлом году.

Врачи нередко связывают облегчение аллергических реакций на пыльцу с погодой. Сезонные дожди облегчают жизнь аллергикам. А лето 2021 выдалось очень дождливым.

- Дожди способствуют приглушению этих симптомов, так как влага сбивает пыльцу из воздуха и прибивает к земле, - рассказала отоларинголог Ирина Осина.

Пыльца амброзии вызывает ринит, конъюнктивит, мигрени, крапивницу и кашель

Но в Краснодаре дождей было куда меньше чем на побережье. Тем временем, дышат на удивление свободно люди из кубанской столицы. И связывают улучшение своих хронических состояний с тем, что получили прививку от коронавируса.

- Информации очень мало, чтобы давать конкретное заключение по этому поводу. Но это безусловно обезопасит пациентов с аллергией от тяжелого течения коронавирусной инфекции, - прокомментировал врач Сергей Петренко.

Врач аллерголог-иммунолог сослался на отсутствие исследований в этом направлении, но возможности положительного влияния вакцины не отмёл. А вот отоларинголог Ирина Осина ответила вполне однозначно.

- Я за вакцинацию, но прививка к аллергии никакого отношения не имеет. Если у человека есть хроническая аллергия на пыльцу, то она никуда не денется. И привит ты или нет, проявления аллергии зависят от многих факторов, как правило, индивидуальных.