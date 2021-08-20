«Единая Россия»: Первого сентября все дети должны прийти в школу

В ближайшее время в РФ не планируют переходить на обучение в удаленном формате.

Партия «Единая Россия» выступила против дискриминации педагогов и школьников по признаку вакцинирования. Члены ЕР настаивают на том, чтобы все учащиеся приступили к занятиям в очной форме.

Перед началом нового учебного года уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась с главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым. Стороны поговорили об организации образовательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологических требований, пишет nashgorod.ru.

Как сообщила Анна Кузнецова по результатам встречи, в ближайшее время в РФ не планируют переходить на обучение в удаленном формате.

- Наша позиция: 1 сентября, в День знаний, все дети должны прийти в школу. Учреждения образования готовы ко всем требованиям, которые в данный момент действуют в связи со сложившейся обстановкой. Дети будут учиться в очном формате, - отметила омбудсмен.

По ее словам, из-за высокого распространения коронавирусной инфекции тема прививок остается важной. Однако актуальность кампании по вакцинации не предполагает принуждения. Омбудсмен отметила, что ограничивать учителей и школьников, которые не сделали прививку от COVID-19, нельзя.

Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил слова Анны Кузнецовой о том, что в РФ не планируют вводить дистанционный формат. Он также отметил, что Минпросвещения отдельно проработало с каждым субъектом РФ меры, которые помогут сдержать распространение ковида и сделать процесс обучения максимально безопасным.

По данным сайта ER.ru, ранее «Единая Россия» добилась того, чтобы у студентов осталось право самостоятельно решать вопрос о вакцинации. Наличие или отсутствие прививки не должно отражаться на учебном процессе и их возможности жить в общежитии, сказали в «Единой России». Ректоры главных вузов РФ поддержали мнение партии.

- Кубань готова к новому учебному году. Депутаты-единороссы и активисты партпроекта «Новая школа» проводили с родителями и учителями совместные обходы. Безусловно, крайне важным для нас остается безопасность. Уже третий учебный год у нас будет проходить в условиях ограничений в связи с коронавирусной инфекцией, поэтому важно, чтобы все наши учебные заведения были обеспечены рециркуляторами, санитайзерами и средствами индивидуальной защиты. Мы понимаем, какие непростые условия работы у учителей. В связи этим фракция «Единой России» в городской думе Краснодара выступила с инициативой социальной помощи учителям и воспитателям. В преддверии первого сентября работники образования получат выплаты в размере 5 тысяч рублей, - прокомментировал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер краевого заксобрания Николай Гриценко.