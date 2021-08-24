Два моря: В Сочи сняли уникальное явление после дождей

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В Сочи сняли уникальный феномен – эффект двух морей. После дождей мутная пресная вода стала стекать с гор в море и образовала четкую границу с ярко-синей морской водой - морская гладь разделилась пополам.

- Интересное явление в Черном море. Ближе к берегу вода зеленоватого оттенка, а на глубине, примерно в километре, синего цвета, - написал автор видео.

Воды встретились, как две стены. Из-за разной плотности и отличного друг от друга химического состава им сложно слиться друг с другом. Эксперт пояснил, что такой эффект достаточно частый в Черном море, он может продержаться от нескольких минут до трех дней в зависимости от погоды.

- При штормовой погоде воды сливаются сразу. Пока штиль, разделение может сохраняться и двое-трое суток, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» эколог Вениамин Голубитченко.

При дождях идут сильные смывы с почвы, при таком явлении разделения вод желательно купаться на глубине, где чистая морская вода, посоветовал эксперт.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани после подтоплений запретили пить воду из-под крана. Употреблять ее можно, только предварительно прокипятив. Сейчас регион проверяют на сибирскую язву и лептоспироз. Также запрет на купание сохраняется в Анапе.

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