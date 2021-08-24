Футбол строгого режима: уголовное дело о договорном матче «Чайка» – «Черноморец» ушло в суд

Фото: сайт команды "Черноморец"

Это случилось. Первое в России уголовное дело о договорном футбольном матче дошло до суда. Его участникам грозит до пяти лет тюрьмы. Заседания пройдут в Железнодорожном районном суде Воронежа.

На скамье подсудимых – игроки и тренеры футбольного клуба «Черноморец» из Новороссийска. Они уже давно закончили с футболом, хотя делать этого не хотели. Но Российский футбольный союз решил иначе. Он выписал им дисквалификацию, некоторым – пожизненную.

По данным следствия, главный тренер команды Хазрет Дышеков и шесть игроков (Алексей Кузнецов, Даниил Лезгинцев, Анатолий Пуляев, Станислав Резников, Максим Швагирев и Иван Юдин) имитировали футбол. Они обвиняются в «Оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» (это 184 статья УК РФ), дело направлено в суд. Оказывали влияние на результат они еще два года назад – в мае 2019-го, тогда «Черноморец» гостил у «Чайки», и проиграли – 1:3. Оба клуба выступали в ПФЛ (третья по силе лига России). Так совпало, что «Чайка» боролась за повышение в классе, а «Черноморец» спокойно доигрывал сезон. Команде не светило уже ничего: вылететь из ПФЛ просто нельзя, некуда.

- Следствие установило, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец», - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что игроки и тренер оценили поражение в полмиллиона рублей. Это минимальная сумма, которую называет следствие. Но она кажется реальной. Средняя зарплата в ПФЛ составляет 30-50 тысяч рублей.

- Нам известно, что тренер убедил игроков имитировать оборонительные действия при игре с соперником, что и привело к проигрышу, - уточняют в МВД.

Изначально «Черноморец» обвинения отрицал. В клубе заявляли, что никогда не участвовали в сомнительных играх, и попросили вмешаться правоохранителей.

- Мы готовы к сотрудничеству со следствием. Спорт должен быть честным. В то же время хотелось, чтобы до решения судебных инстанций честное имя нашего клуба не маралось в различных высказываниях официальных лиц, и соблюдалась презумпция невиновности, - было сказано в обращении на странице «Черноморца».

Спустя два года обвинительное заключение по первому в стране подобному делу утверждено Генпрокуратурой РФ и передано в суд. Позади десятки обысков в Новороссийске, Адлере, Краснодаре, Ростове-на-Дону и даже Москве. Впереди суд. Его участникам грозит до пяти лет лишения свободы и крупный штраф.

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