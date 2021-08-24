«Малыш ревел от боли, а родители отказывались лечить»: медики через суд боролись за жизнь 8-летнего ребенка

Мать запрещала переливать кровь 8-летнему сыну, больному раком. Медикам пришлось судиться с ней

Женщину с 8-летним ребенком госпитализировали в Детскую краевую клиническую больницу в Краснодаре. У малыша диагностировали рак, мальчик поступил в онкологическое отделение с диагнозом «нефробластома» - произошло кровоизлияние в опухоль, развилась тяжелая степень анемии. Чтобы приступить к операции, необходимо было переливание крови. Но мать «ставила палки в колеса» врачам – она писала отказы от любых медицинских вмешательств. Это могло стоить мальчику жизни.

- Мама ребенка отказывалась от переливания донорской крови и ее компонентов. Так как это создавало угрозу жизни и здоровью малыша, врачи обратились в суд. Медики просили признать незаконным отказ матери, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краевого суда.

Только после того как по суду было разрешено врачам оказать медицинскую помощь, они приступили к операции.

- Малыш ревел от боли, а родители отказывались лечить. После решения суда ребенку сделали все необходимые процедуры для его спасения. В настоящее время наблюдается положительная динамика, - рассказали «КП» - Кубань» в больнице.

Стоит отметить, что мама 8-летнего пациента продолжает судиться с медучреждением. Она написала апелляционную жалобу. Но суд стал на сторону врачей.

- Доводы, приведенные в апелляционной жалобе, лишены бесспорных аргументов, не опровергают установленные по делу обстоятельства. Суд оставил жалобу без удовлетворения, - добавили служители Фемиды.

По данным экспертов, в большинстве своем отказы от хирургических вмешательств в больницах пишут по религиозным убеждениям, ставя под угрозу жизнь человека. В экстренных случаях медики берут на себя ответственность и спасают, несмотря на отказы, оспаривая их уже после операций.

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