Лежал чуть живой под деревом, и над ним роились мухи: супруги пошли в лес за грибами, а нашли пропавшего неделю назад мужчину

Супружеская пара из Краснодара спасла мужчину, который неделю жил в лесу Фото: @tipich_krd

39-летний Руслан Зангиев живет в станице Саратовской, что находится в 40 километрах от Краснодара. Жены у него нет, детей тоже. Родители давно умерли. А из близких родственников остался лишь брат. Да и тот вечно в командировках и разъездах. Зато у Руслана много друзей. С ними он и проводит большую часть своего времени: очень уж они любят собираться своей небольшой компанией. Неделю назад, 17 августа, решили выбраться на природу — погода к этому как раз располагала.

Вот только поход этот чуть не стал роковым для Руслана — мужчина чуть было не попрощался с жизнью.

Родственники и соседи Руслана Зангиева уже и не надеялись его найти

- Как мы собрались с друзьями, я помню, — рассказывает сайту "КП"-Кубань" Руслан. - А все остальное — как в тумане.

Позже выяснилось, что закадычная компания, опьяненная горячительными напитками, забрела в лес, что находится неподалеку от Саратовской, в соседнем Военсовхозе. И заблудилась. Приятелям Руслана удалось выбраться из леса, а вот ему самому повезло меньше. Он провел там целую неделю. Спасли мужчину грибники, случайно проходившие мимо…

Вместо грибов нашли человека

Ранним утром семейная пара из Краснодара — Ирина и Александр Зарубаловы — отправились в станицу Саратовскую за грибами.

- Это дело мы очень любим! — рассказывает Александр. — Особенно моя супруга. Мы с ней каждый год ходим по грибы и ягоды. За сезон можем раз 10 выбраться. Места всегда выбираем разные. А вот неделю назад решили отправиться в Саратовскую.

Улов семейной пары в этот раз оказался достаточно необычным: вместо привычных лисичек и подосиновиков, они нашли изможденного человека. Он, голодный и изнуренный жаждой, валялся под деревом в одних трусах, а над ним — летала целая стая мух.

«Мертвый! Мертвый!» — стала испуганно кричать женщина.

- Я сначала тоже подумал, что он мертв,— с ужасом вспоминает Александр. — Мужчина лежал в одних трусах и не шевелился, а все его тело было покрыто ранами. Подошел ближе — посмотрел, вроде, дышит.

Грибники посадили мужчину на землю, напоили водой и дали бутерброд, который прихватила с собой Ирина. Это и был тот самый Руслан. Правда, из-за того, что у него не было сил, Руслан ел очень медленно, зато мог говорить.

- Он рассказал нам, что выпивал в друзьями на природе, а потом они пропали, а Руслан остался один в лесу, - говорит Александр. - Я взвалил мужчину на спину и понес к своей машине. Руслан все время засыпал и падал, поэтому мне приходилось контролировать, чтобы он не свалился. Помогала и жена. Вообще, я смотрел различные программы, где рассказывали про оказание первой помощи. Вот я и вспомнил, что истощенному человеку, который долго голодал, нельзя сразу давать много еды и воды — это опасно для его организма! Поэтому мы много и не кормили и не поили мужчину.

Когда Руслана дотащили до машины и положили на заднее сиденье, он чуть пришел в себя и рассказал, где живет. По указанному адресу его и повезли.

- А без одежды я, потому что я ее сжег — хотел костер развести, да так и не получилось у меня это сделать, - рассказал потом Руслан своим спасителям.

- Мы привезли его домой, он живет один, попросили соседей приглядеть, вызывать скорую Руслан отказался, сказал, что ему надо искупаться, поесть и прийти в себя, - рассказывает Александр.

Соседка обрадовалась, что Руслан нашелся.

- Мы уже все морги и больницы обзвонили! Полицию на уши подняли. Думали, не найдем, - рассказал женщина.

Сейчас мужчина находится дома — за ним следят соседи и жена его брата. А Ирина с Александром в тот день немного грибов все же успели собрать. Пока не нашли изможденного мужчину.