Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 25 августа 2021 года: план вакцинации от COVID-19 на Кубани выполнен на 66%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация от коронавируса на Кубани не прекращается уже более полугода. Она началась еще в конце 2020-го. За девять месяц прививку от инфекции поставили более 1,78 миллиона граждан. Это один из самых высоких показателей среди российских регионов.

Как стало известно «КП» – Кубань», план вакцинации от COVID-19 в Краснодарском крае выполнен на 66%.

- Остановить распространение болезни поможет формирование коллективного иммунитета – массовая вакцинация, - отметили в оперштабе региона.

Считается, что коллективный иммунитет появится, когда прививку поставят свыше 70-75% от общего количества взрослого населения региона.

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