Пошел в большой спорт, когда остался без ноги: единственный в Краснодарском крае парафехтовальщик борется за медали Олимпиады в Токио

Артур Юсупов

В столице Японии стартовали летние Паралимпийские игры. На большое спортивное событие съехались 4400 атлетов со всего мира. Сборная России - одна из самых представительных - почти 250 человек, 11 из них – из Краснодарского края.

Чемпионка мира и Европы, многократный победитель и призер международных соревнований по голболу спорта слепых. Заслуженный мастер спорта России – это все про Ирину Арестову из Усть-Лабинского района. У девушки врожденная катаракта, но при этом она отлично видит жизнь такой, какая она есть - прекрасной и полной возможностей.

– Во время игры Ирина всегда сосредоточена, целиком поглощена процессом и не поддается панике. Такой характер, – говорит мама 25-летней голболистки Татьяна и всей душой болеет за дочь, которая сейчас представляет и малую, и большую родину на Паралимпиаде в Токио.

- Я Иру не видела с января, она была на сборах, очень много тренировалась, - рассказывает Татьяна Арестова. - Конечно, я очень переживаю. Но перед важными соревнованиями я всегда говорю ей: доченька, невозможное – возможно! Держись, иди вперед и побеждай.

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Голболом Ирина Арестова занимается 11 лет. Свою первую Паралимпиаду ждала – 9. Сначала сборную Россию не пустили в Рио, затем грянул коронавирус. Сейчас, по словам мамы спортсменки, дочь абсолютно счастлива и готовится к завтрашней игре со спортсменами из Китая.

Уже 26 августа к экранам телевизоров прильнет и большая семья Артура Юсупова – жена и три дочери – тоже, кстати, начинающие спортсменки - две фехтовальщицы и гимнастка. Артур Юсупов -Когда Артуру исполнилось 15 — он лишился ноги. В протезной мастерской познакомился с тренером по волейболу, а уже через шесть лет стал чемпионом Европы. Позже со своим наставником решил заняться фехтованием. Выиграл чемпионат России в шпаге, дважды был сильнейшим на континенте. Мечтал проявить себя на Паралимпийских играх, готовился и настраивался, но россиян туда не пустили. Пришлось все начинать заново.

В Краснодар Артур Юсупов переехал из Омска пять лет назад. Через год привез с чемпионата мира из Италии золотую, серебряную и две бронзовых медали.

- В 15 лет Артур потерял ногу, с тех пор передвигается в инвалидном кресле. Несмотря на это, муж всегда был сильным, активным и жизнерадостным, - говорит жена атлета Екатерина Юсупова. - Я, дети, все родственники, очень болеем за Артура. Это для него большое испытание, он готовился к этому долгое время. Поэтому для него это большое счастье, что он попал на Паралимпийские игры. Я в него верю, он знает, что делать, а для нас он уже чемпион!

Артур Юсупов

В кубанских спортсменов верят не только их родственники и друзья. Удачи атлетам пожелал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В столице Японии в ближайшие 13 дней разыграют 539 комплектов наград. Россияне выступят в 19 видах спорта.