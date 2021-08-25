Над Краснодаром разлетались военные самолеты. И вот почему

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Жители Краснодара вот уже несколько дней слышат шум над головой. С самого утра в небе над городом наблюдают военные самолеты. Причем, как говорят люди, лайнеры взмывают над столицей Кубани, как правило, в одно и то же время.

Причем замечают технику самого разного «калибра»: проносятся и реактивные самолеты, и вертолеты. Видели лайнеры во всех районах города: «порхают» они и в районе Музыкального микрорайона, и в центре Краснодара. «КП» - Кубань» выяснила, почему вот уже не один день над городом кружат самолеты.

- Действительно, сейчас проходят тренировочные полеты, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель командира первой ракетной бригады Андрей Макарцев. - Техника каждый день летает на Затон. Именно здесь в выходные дни ожидается масштабное мероприятие - военно-технический форум «Армия - 2021».

Зрители смогут увидеть небольшой авиапарад. Собравшихся порадуют пролетающие мимо многоцелевые истребители Су-27 и Су-30, а также вертолеты Ми-28, более известный как «Ночной охотник», и Ка-52 «Аллигатор».

Кроме того, на форуме выставят военную технику, экипировку и снаряжение, оптические приборы для наблюдения и разведки, продукцию предприятий военно-промышленного комплекса.

- На выставочных стендах разместят образцы стрелкового оружия, - рассказывают «КП» - Кубань» в администрации Краснодара. - В тематических зонах будут представлены более 20 единиц военной техники.

Так, люди увидят самоходные пусковые и огневые установки, оперативно-тактический комплекс, мобильный инженерный комплекс разминирования. А еще на выставке представят различные модификации бронеавтомобилей «УАЗ», «ТИГР», «КамАЗ», а также тактический ракетный комплекс «Точка-У».