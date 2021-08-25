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Общество25 августа 2021 13:40

Линейки в День знаний 1 сентября в Краснодарском крае 2021: прямая онлайн-трансляция

Линейки в День знаний 1 сентября в Краснодарском крае 2021 – прямая трансляция из учебных заведений
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Линейки в День знаний 1 сентября в Краснодарском крае 2021: прямая онлайн-трансляция

Линейки в День знаний 1 сентября в Краснодарском крае 2021: прямая онлайн-трансляция

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Линейки в День знаний 1 сентября в Краснодарском крае 2021 пройдут по расписанию. Об этом было объявлено официально на прошлой неделе. Из-за эпидемиологической ситуации на Кубани этот вопрос долго оставался открытым.

Как стало известно «КП» – Кубань», участие в мероприятиях примут ученики первых и выпускных классов. Это связано с ковидными ограничениями. В крае еще действует режим повышенной готовности.

Прямая онлайн-трансляция линейки в День знаний 1 сентября в Краснодарском крае 2021 из учебных заведений будет доступна на этой странице. Она будет вестись сразу из нескольких районов Кубани. Ближе к началу торжественных мероприятий на этой странице появится ссылка на видеотрансляцию.

Помимо линеек, в День знаний 1 сентября в Краснодарском крае 2021 на Кубани запланированы уроки мужества. Это обычная практика перед началом нового учебного года.

Напомним, что в 2021-м в школы Краснодара пойдут свыше 164 тысяч учеников. Это на 13000 больше, чем в прошлом году.

Отметим, что прямая онлайн-трансляция линейки в День знаний 1 сентября в Краснодарском крае 2021 появится за несколько часов до старта торжественных мероприятий.

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