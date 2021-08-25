День города Геленджика 2021: даты проведения, программа праздника, расписание мероприятий Фото: архив КП
День города Геленджика 2021 состоится. Уже официально. Местные жители опасались, что празднования не состоятся. Например, в июне на курорте даже отменили ежегодный карнавал.
Однако День города Геленджика 2021 пройдет по плану. Даже даты проведения прежние: 28 и 29 августа. В этом году курорт отметит уже 190-й день рождения. Это один из самых старых кубанских курортов.
Программа праздника на День города Геленджика 2021 будет насыщенной. Мероприятия пройдут по всему курорту. Они начнутся с 10 часов утра на Центральной площади.
«КП» – Кубань» публикует расписание мероприятий на День города Геленджика 2021.
10:00 – старт «Курортомобиля», раздача флажков – Центральная площадь, ул. Революционная, 1;
с 10:00 – работа интерактивной фотозоны – Центральная площадь, ул. Революционная, 1;
с 10:00 – работа ярмарки на Платановой аллее;
11:00 – выставка в городском музее «Геленджик в старых открытках», будет делегация из города-побратима Витебска. В этот день музей будет работать бесплатно для всех посетителей;
15:00 – торжественный концерт и награждение – Дворец культуры, большой зал (ул. Луначарского, 95);
Отметим, что Геленджик впервые отметил день города в 2008 году.