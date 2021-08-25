День города Геленджика 2021: даты проведения, программа праздника, расписание мероприятий Фото: архив КП

День города Геленджика 2021 состоится. Уже официально. Местные жители опасались, что празднования не состоятся. Например, в июне на курорте даже отменили ежегодный карнавал.

Однако День города Геленджика 2021 пройдет по плану. Даже даты проведения прежние: 28 и 29 августа. В этом году курорт отметит уже 190-й день рождения. Это один из самых старых кубанских курортов.

Программа праздника на День города Геленджика 2021 будет насыщенной. Мероприятия пройдут по всему курорту. Они начнутся с 10 часов утра на Центральной площади.

«КП» – Кубань» публикует расписание мероприятий на День города Геленджика 2021.

10:00 – старт «Курортомобиля», раздача флажков – Центральная площадь, ул. Революционная, 1;

с 10:00 – работа интерактивной фотозоны – Центральная площадь, ул. Революционная, 1;

с 10:00 – работа ярмарки на Платановой аллее;

11:00 – выставка в городском музее «Геленджик в старых открытках», будет делегация из города-побратима Витебска. В этот день музей будет работать бесплатно для всех посетителей;

15:00 – торжественный концерт и награждение – Дворец культуры, большой зал (ул. Луначарского, 95);

Отметим, что Геленджик впервые отметил день города в 2008 году.