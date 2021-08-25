Дистанционки не будет: Вениамин Кондратьев рассказал, как на Кубани начнется новый учебный год

Фото: телеграм-канал Вениамина Кондратьева

До 1 сентября остается всего неделя. Портфели и форма куплены, учебники получены и даже дневник выбран — школьники и их родители заканчивают подготовку к новому учебному году. В этом году за парты краевых школ сядут более 725 тысяч ребят. Из них 79 тысяч — это первоклассники. Как стало известно, учиться они начнут в привычном, очном формате.

Однако без ограничений не обойдется — коронавирус все еще бушует в крае. Так, торжественные линейки пройдут лишь для учащихся первых и выпускных классов. Число родителей, которые смогут попасть на территорию школы в этот день, тоже будет ограничено: прийти в сопровождении взрослых смогут лишь самые маленькие. Такое решение принято губернатором Краснодарского края во избежание новых вспышек коронавирусной инфекции после торжества. В случае несоблюдения этих требований ученикам снова придется сесть на нелюбимую «дистанционку». Глава края попросил детей и их родителей отнестись к этому серьезно.

- Надеюсь на понимание со стороны родителей. Только так мы сможем сохранить учебный процесс и не допустить перехода на «дистанционку» сразу после проведения линеек, - написал Вениамин Кондратьев в своем Телеграм-канале.