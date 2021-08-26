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Здоровье26 августа 2021 1:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 августа 2021 года: с начала пандемии на Кубани выявили свыше 65 тысяч заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 26 августа 2021 года
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Коронавирус не отступает. Число заразившихся в Краснодарском крае продолжает расти. Так, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг отметки в 1153,5.

За минувшие сутки в крае зафиксировали 251 случай заражения коронавирусом. Согласно данным оперативного штаба, число заболевших женщин превысило число мужчин. Так, злосчастный COVID-19 обнаружен у 161 представительницы прекрасного пола и у 90 мужчин. Вирус выявили сразу в 32 муниципалитетах.

Антилидерами стали Краснодар, Сочи и Горячий Ключ - в этих городах зафиксировано максимальное количество инфицированных.

В больницах Краснодарского края сейчас настоящий аншлаг: там проходят лечение 3475 пациента. Еще 8089 лечатся дома. С начала пандемии положительный тест на коронавирус получили свыше 65 тысяч жителей Кубани, справиться с болезнью смогли 48 870 жителей.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 26 августа 2021

В Краснодаре за минувшие сутки выявили 49 заболевших.

Коронавирус в Анапе 26 августа 2021

В Анапе коронавирус обнаружили у 9 жителей.

Коронавирус в Сочи 26 августа 2021

В Сочи COVID-19 положительный тест получили 33 человека.

Коронавирус в Геленджике 26 августа 2021

В Геленджике инфекция подтвердилась у 12 жителей.

Коронавирус в Туапсе 26 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 9 случаев заражения.

Коронавирус в Ейске 26 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась лишь у 1 человека.

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