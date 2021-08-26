Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 26 августа 2021 года: свыше 300 тренеров привились от COVID-19 в Сочи

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация на Кубани не прекращается уже девять месяцев. За это время прививку от инфекции поставили более 1,78 миллиона жителей Краснодарского края. Эта цифра продолжает расти каждый день.

Так, в регионе формируется коллективный иммунитет. Он возникает, когда прививку ставят как минимум 75-80% взрослого населения. Это самый эффективный способ в борьбе со страшной инфекцией.

Так, в Сочи прививку от COVID-19 поставил практически весь тренерский состав местных спортивных школ - это свыше 300 человек.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 26 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 49 заболевших.

Коронавирус в Анапе 26 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 9 человек.

Коронавирус в Сочи 26 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 33 жителей.

Коронавирус в Геленджике 26 августа 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 12 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 26 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 9 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 26 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у одного человека.