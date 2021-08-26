Семь часов ожидания: 220 туристов из Санкт-Петербурга не смогли вовремя улететь из Сочи

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Накануне, 25 августа, в аэропорту Сочи задержали рейс в Санкт-Петербург. Вылет пассажирам пришлось ждать почти семь часов. Сначала туристы прогуливались по курорту, а затем томились в зале ожидания.

- Мы должны были улететь в 9 вечера. Регистрацию оформили накануне онлайн. Только по пути на телефон пришла информация о задержке рейса на три часа. В аэропорту мы сдали чемоданы в камеру хранения (за счет компании!) и поехали гулять в Олимпийский парк. Вернулись к назначенному времени и выяснили, что регистрацию снова перенесли на 40 минут, - рассказывает пассажирка Светлана Макридина.

Но на этом отсрочка вылета не закончилась. По словам Светланы, рейс перенесли на час и еще на час, после чего время задержки добавляли каждые 10 минут.

- Нас будто на привязи держали. Бедные были детки и их мамочки, - негодует туристка.

Примечательно, что за три билета «туда-обратно» вместе с багажом семья из Питера отдала свыше 51 тысячи рублей.

- Сочи нам понравился, отдыхать здесь хорошо, но вернуться домой – целая история. О том, что рейс был задержан из-за смены борта по техническим причинам, мы узнали, только сев в самолет. Планировали быть дома в 12 ночи, а прилетели только в 7 утра, - добавила Светлана.

В аэропорту курорта прокомментировали ситуацию. Оказалось, что рейс из Сочи задержали из-за того, что самолет авиакомпании Red Wings поздно прибыл из Санкт-Петербурга.

- Общее время задержки составило 6 часов 55 минут. С пассажирами работали представители авиаперевозчика. Согласно правилам, выдавалась вода и горячее питание. Рейс с 220 пассажирами вылетел из Сочи в 4 часа утра 26 августа, - сообщили представители воздушной гавани курорта.