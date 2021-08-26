В поезде Анапа - Екатеринбург умерла 13-летняя девочка

Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поезде, следовавшем по маршруту Анапа - Екатеринбург, скончалась 13- летняя девочка. Она вместе с родителями возвращалась домой. Из-за чего умер ребенок, пока неясно.

- Место происшествия было осмотрено следственно-оперативной группой на станции Каменск-Уральский. Признаков криминальной смерти не обнаружено, - сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в начале августа стало известно о госпитализации 70 детей, которые ехали из Мурманска в Адлер на поезде. Ребята из Карелии отправились на Черноморское побережье. Планировали отдыхать в санатории, но угодили в больницу. Как позже выяснилось, дети обедали в вагоне-ресторане, и блюда, которые им подавали, были далеко не первой свежести. У госпитализированных с поезда Мурманск - Адлер детей обнаружили гастроэнтерит. После случившегося СК возбудил дело, прокуратура начала проверку. Сейчас директор вагона-ресторана поезда Мурманск - Адлер и ее подчиненные задержаны. Их допрашивают по делу.

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