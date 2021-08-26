В Краснодарском крае в автобус с туристами врезался зерновоз

Фото: кадр из видео.

Авария произошла в четверг, 26 августа, около станицы Старотитаровской в Темрюкском районе Краснодарского края. По трассе в сторону Анапы двигался рейсовый автобус. В его салоне находились десятки пассажиров.

В какой-то момент водитель зерновоза не справился с управлением и врезался в транспорт. Грузовик получил повреждения, его груз высыпался на дорогу. А тем временем автобус от удара въехал в отбойник.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в автобусе ехали отдыхающие. Предварительно, они возвращались из Крыма домой в Курск.

Погибших нет, по некоторой информации, люди отделались легкими травмами, но после случившегося на место ДТП приехала скорая. Также здесь работают автоинспекторы.

- Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Согласно Яндекс.пробкам, на участке 8-балльные заторы.

Водители сообщают об образовавшейся пробке на полосах - движение на участке затруднено. Согласно Яндекс.пробкам, на участке 8-балльные заторы.