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Происшествия26 августа 2021 16:43

В Краснодарском крае в автобус с туристами врезался зерновоз

Предварительно, отдыхающие отделались легкими травмами
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Фото: кадр из видео.

Фото: кадр из видео.

Авария произошла в четверг, 26 августа, около станицы Старотитаровской в Темрюкском районе Краснодарского края. По трассе в сторону Анапы двигался рейсовый автобус. В его салоне находились десятки пассажиров.

В какой-то момент водитель зерновоза не справился с управлением и врезался в транспорт. Грузовик получил повреждения, его груз высыпался на дорогу. А тем временем автобус от удара въехал в отбойник.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в автобусе ехали отдыхающие. Предварительно, они возвращались из Крыма домой в Курск.

Погибших нет, по некоторой информации, люди отделались легкими травмами, но после случившегося на место ДТП приехала скорая. Также здесь работают автоинспекторы.

- Проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Согласно Яндекс.пробкам, на участке 8-балльные заторы.

Согласно Яндекс.пробкам, на участке 8-балльные заторы.

Водители сообщают об образовавшейся пробке на полосах - движение на участке затруднено. Согласно Яндекс.пробкам, на участке 8-балльные заторы.

В автобус с туристами врезался грузовик
Видео: @chokolatella
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