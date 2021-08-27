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Здоровье27 августа 2021 1:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 27 августа 2021 года: кубанская столица снова на 1-м месте по количеству зараженных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 27 августа 2021 года
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В преддверии нового учебного года родители школьников гадали - в каком же формате начнется обучение с 1 сентября. Их успокоили - учебные заведения начнут работать в привычном, очном формате. Однако ограничения еще никто не отменял - коронавирус продолжает бушевать в крае.

За минувшие сутки опасный вирус выявили у 252 жителей 15 муниципалитетов. Большинство положительных случаев зафиксировано в Краснодаре и Сочи - по 48 инфицированных. Также антилидером стал Геленджик - 25 жителей получили положительный тест на коронавирус.

Медики Краснодарского края продолжают активную борьбу с COVID-19: с начала пандемии в крае выздоровели 48 942 жителя, 72 из которых - за минувшие сутки. Однако в больницах Кубани продолжают лечение свыше 3 тысяч человек. Показатели заболеваемости растут с каждым днем.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 27 августа 2021

В Краснодаре за минувшие сутки коронавирус выявили у 48 жителей.

Коронавирус в Новороссийске 27 августа 2021

В Новороссийске за минувшие сутки ковидом заболели 9 человек.

Коронавирус в Сочи 27 августа 2021

В Сочи - 48 инфицированных.

Коронавирус в Геленджике 27 августа 2021

В Геленджике положительный тест на коронавирус сдали 25 жителей.

Коронавирус в Туапсе 27 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 7 заболевших.

Коронавирус в Ейске 27 августа 2021

В Ейском районе коронавирусную инфекцию подтвердили у двух человек.

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