Прогноз погоды на выходные 28 и 29 августа 2021 в Краснодаре: пекло вернется в краевой центр

Прогноз погоды на выходные 28 и 29 августа 2021 в Краснодаре. Залповые ливни остались позади. Больше недели они проверяли на прочность Краснодарский край. Основной удар приняло на себе побережье Кубани. Здесь под воду ушли целые города.

В Краснодаре ситуация была стабильной. Мощные ливни не прекращались всего пару дней. Этого хватило, чтобы под воду ушли пару микрорайонов. Но они быстро пришли в норму.

Коммунальщики откачали воду, а дорожники постелили новый асфальт. Полотно появилось на мест ям, которые превратились в озера во время потопа.

- Ожидаем, что выходные будут солнечными, – сказали «КП» – Кубань» синоптики.

Впервые за месяц жители Краснодара забудут о зонтах и куртках. Прогноз погоды на выходные 28 и 29 августа 2021 в Краснодаре обещает адскую жару. Уже в субботу воздух в краевом центре прогреется до плюс 32 градусов.

- Еще теплее будет в воскресенье. Ожидаем, что уже утром воздух прогреется до плюс 35-и, – добавляют метеорологи.

Прогноз погоды на выходные 28 и 29 августа 2021 в Краснодаре обещает солнечные деньки. Поэтому горожанам лучше запастись головными уборами, чтобы не схватить тепловой удар. Незаметно получить его можно будет в воскресенье. Когда воздух прогреется до рекордных отметок за месяц. Чтобы избежать серьезных последствий, лучше избежать прогулок на свежем воздухе под палящим солнцем.