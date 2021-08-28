Афиша на выходные 28 и 29 августа 2021 в Краснодаре: что посмотреть, куда сходить и где отдохнуть

Фото: Золото Олег

Смотрим премьеру «Сказки о глупом мышонке»

Классическая история Маршака о том, как нахального мышонка укладывали спать все близлежащие звери, а он сводил их с ума, оживет на сцене благодаря петербургской постановочной команде: режиссеру Петру Васильеву и художнице Алевтине Торик.

Мы уже побывали на сдаче и ответственно заявляем: спектакль идет всего 35 минут, сделан он ярко, смешно и современно, так что лучшего повода познакомить с театром самых юных своих родственников и представить нельзя. Официально спектакль рассчитан на детей от 3 лет, но поверьте, и родителям он понравится!

Спектакль запланирован на 12 сентября в 11:00 и 14:00.

Адрес: Краснодар, ул. Ставропольская, 130.

Тел. 8 (861) 239-73-34

Цена билетов: от 280 рублей.

Возрастная категория 0+

Фото: kmto-premiera.ru

КСТАТИ

Краснодарцам покажут копии гравюр Дюрера, Рубенса и Рафаэля

В Краснодарском краевом выставочном зале можно попасть на «Золотой век». Выставка, на которой представлены оригинальные гравюры европейских мастеров XVIII-XIX веков. Они детально повторяли графику великих мастеров. В те времена копиистика считалась особым видом искусства, а техника граверов достигла фантастической тонкости и точности. Сегодня же эти оттиски выставляются на самых дорогих аукционах и являются предметом коллекционирования.

- Выставочный проект «Золотой век» объединяет больше 140 западноевропейских гравюр из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии, - рассказывают в Краснодарском краевом выставочном зале. - В кубанскую столицу он приехал впервые.

В экспозицию вошли копии гравюр Дюрера, Рембрандта, Рафаэля, Рубенса и других всемирно известных художников. Отличный повод познакомиться с творчеством гениев!

Посетить выставку можно до 17 октября.

Адрес: Краснодар, ул. Рашпилевская, 32.

Тел. 8 (861) 268-60-47

Цена билетов: взрослый - 250 рублей, для студентов - 200 рублей, для школьников - 150 рублей.

Возрастная категория 6+

Фото: Краевой выставочный зал

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Абрау-Дюрсо пройдет всероссийская выставка собакй

В Абрау-Дюрсо года впервые состоится DOG Picnic. Это выставка-фестиваль, который пройдет на площади Александра II.

- Фестиваль объединит в себе две национальные выставки собак всех пород ранга САС-Чемпион РКФ, а также шесть монопородных выставок собак, - рассказывают организаторы. - Оценивать участников будут эксперты РКФ-FCI и владельцы питомников.

Гостей ждет фестивальный фудкорт, конкурсы от ведущего, подарки от «Абрау-Дюрсо», показательные выступления кинологов, детские мастер-классы, аквагрим. В музыкальную программу мероприятия войдет выступление казачьего квартета «Кумовья», кавер-группы The Pazzles из Ростова-на-Дону и лучших диджеев побережья.

Для участия нужно пройти регистрацию через систему «Зоопортал».

Адрес: Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, 12.

Тел.: 8 (8617) 21-15-88, 8-988-769-14-77

Вход свободный.

Возрастная категория 0+