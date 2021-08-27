Держал в яме гаража: Бизнесмена полгода прослушивали за наркотики и случайно узнали, что он похитил человека

Бизнесмен удерживал человека в своем гараже

40-летний Сергей С. – предприниматель, у него своя строительная компания в Краснодаре, в кругах застройщиков он хорошо известен. Но привлек он внимание силовиков не из-за своего бизнеса. Его подозревали в незаконном обороте наркотиков. Чтобы взять драгдилера с поличным, нужны были доказательства. Оперативники стали прослушивать разговоры бизнесмена. И на том конце провода услышали странные голоса.

- По звукам поняли, что человек, который у нас в разработке, где-то кого-то удерживает, - говорит источники в силовых структурах. – Так мы установили адрес, где находился предприниматель. Это были гаражи на улице Ангарской в Прикубанском округе.

Оперативники вместе с Росгвардией нагрянули по этому адресу.

- В гараже в смотровой яме в наручниках был обнаружен 20-летний мужчина, - рассказывает сайту «КП» - Кубань» источник в силовых структурах Краснодара. – Парень - неработающий, он пояснил, что его похитили неизвестные ему люди в восемь вечера 25 августа.

Силовики задержали самого предпринимателя Сергея С. (это был его гараж), а также краснодарского спортсмена и еще инспектора ДПС.

37-летний спортсмен, которого задержали вместе с бизнесменом и гаишником в гараже

Уже в отделении троица рассказала, что 20-летний парень должен был им денег. Якобы они передали парню 1,8 млн рублей, чтобы тот выкупил на аукционе «Тойоту-Камри», но молодой человек не выполнил их просьбу, а пропал с деньгами. Друзья поставили должника «на счётчик» и стали разрабатывать план, как выбить из него деньги.

- В июле текущего года оба злоумышленника стали требовать от местного жителя отдать им денежные средства, увеличив сумму до 5 миллионов рублей, обвиняя в неполучении указанного автомобиля, угрожая при этом применением насилия. В подтверждение своих угроз в ночь на 26 августа 2021 года подозреваемые вместе с соучастниками выманили мужчину из дома, и применяя в отношении него физическую силу, похитили, насильно усадив в свой автомобиль им отвезли в гараж, где подвергли пыткам и избиениям - рассказали подробности дела в Следственном комитете.

Следственные мероприятие по резонансному делу еще продолжаются. Следователи устанавливают все подробности дела и не исключено, что появятся новые пострадавшие от преступной троицы.

КОММЕНТАРИЙ ПОЛИЦИИ

Сотрудника ДПС отстранили от работы

26 августа в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из гаражей обнаружили четверых неизвестных, - говорится в официальном комментарии ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - Один из них, 20-летний местный житель, находился в наручниках и сообщил полицейским, что накануне был похищен неизвестными, находившимися в этом же гараже. Все четверо были доставлены в отдел полиции для разбирательства. При осмотре гаража полицейские обнаружили 120 таблеток, предположительно содержащих наркотическое вещество, предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, 12 патронов к нему, а также электрошокер и 2 бейсбольные биты. Изъятое направлено на экспертизу.

В ходе разбирательства было установлено, что один из задержанных проходит службу в должности старшего инспектора ДПС по Краснодару. Идет служебная проверка, сотрудник отстранен от исполнения обязанностей.