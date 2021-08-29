«Новые лапы? Напечатаем!»: ветеринар из Новосибирска ставит пострадавших кошек и собак на 3D-протезы

Недавно новые лапы подарили жертве живодера из Краснодара.

В Новосибирске ветеринар Сергей Горшков без малого пять лет ставит животных на искусственные лапы. Молва о нем разошлась по всей стране после того, как он спас кота с сильнейшим обморожением. Восстановить его подвижность удалось благодаря протезам. Их теперь штампуют и для других пациентов, чтобы подарить им возможность снова радоваться жизни.

«Копытца» прочные как зубы

Морозной зимой в сугробе на одной из улиц Томска нашли обмороженного кота. Он был едва живой - ушки отваливались, а лапы и хвост покрылись льдом. Естественно, в клинике конечности пушистику пришлось ампутировать, но самое главное — ему сохранили жизнь. Правда, к ней Рыжий потерял всякий интерес — лишиться лап смерти подобно.

Услышав грустную историю от зоозащитников, ветеринар из Новосибирска Сергей Горшков решил попробовать вернуть ему способность снова ходить. Новые лапы, конечно, не вырастут — зато можно поставить его на искусственные! Вместе с коллегами на базе клиники, он разработал свою систему протезирования, которую доктора уже запатентовали. Нигде в России больше такого не делают.

Пушистому поставили сразу 4 протеза.

- Концепцию взяли из человеческой медицины, но лишь усовершенствовали ее. Аналог — зубной протез. Имплант после установки стабилизируется, затем полностью срастается с костью, становясь с ней единым целым. Правда, не стоит забывать - нагрузка в данном случае разная. Все-таки люди на зубах не ходят, - улыбается ветеринар Сергей Горшков.

Причем, по словам врача, каждый имплант индивидуальный. Модель протеза создают с помощью томографии — медики буквально рисуют новые лапки.

- Далее мы их печатаем на 3D-принтере — из титанового порошка, который спекается, мы получаем наш протез. На изготовление уходит от 6 до 12 часов, - объясняет Сергей Горшков. - Что важно, каждый протез имеет пористую структуру. На полученную модель мы наносим кальцефосфатное напыление. Данная технология была разработана и используется совместно с коллегами из томского политеха.

Именно это дает возможность кости животного прорасти в него, как, например, рога у оленя. Новые «копытца» у животных прочные как зубы. Так что Рыжий стал еще более шустрым, чем раньше. Но самое главное - после полного заживления пациент почти не чувствует разницы. Тем более что протез имитирует кошачью лапку — даже подушечки есть! Такой даже здоровые коты позавидуют!

В 40 раз дешевле, чем у конкурента

Операции по протезированию невероятно сложные. Травмы у котиков и псов бывают разные — кто под машину попал, кто стал жертвой морозов. Потому к каждому пациенту ищут подход.

- Был случай, когда все просчитали, изготовили протез, но во время «примерки» оказалось - большеват. Устанавливать его было нельзя — в таком случае животному просто неудобно будет ходить. К счастью, перепечатывать лапки не пришлось — неподходящую часть пришлось отпилить алмазным бором, - говорит ветеринар. - Поэтому планирование протезирования, крайне сложная и деликатная задача.

Справедливости ради отметим, что подобным протезированием занимают в Англии. Там в 2007 году поставили на ноги кота Оскару — ему заменили задние лапы. Вот только стоимость — цены не сложишь!

- Операция в общей сложности обошлась в 4 миллиона рублей. У нас же сама операция около 40 тысяч рублей и примерно такая цена у одного импланта, - уточняет Сергей Горшков.

То есть цена собачьей радости — порядка 100 тысяч, а это в 40 раз дешевле, чем у конкурента.

Сергей Горшков со своими пациентами.

На адаптацию уходит порядка 2-3 недель, 1,5-2 месяца нужно, чтобы кость проросла внутрь импланта. А выписывают из стационара пациентов уже через неделю после протезирования. К Айболиту из Новосибирска стремятся попасть четырехлапые пациенты со всей страны, чтобы снова начать бегать. Кстати, установить протезы могут не только усатым-хвостатым, но и пернатым. В практике случаев протезирования птицам еще не было, но никаких препятствий ветеринар не видит и ждет на прием всех, кому нужна помощь.

Сгрызла «башмачки»... от скуки

На счету Сергея Горшкова уже 36 счастливых пациентов, в числе последних — две собаки-ампутанты из Краснодара Дея и Брунгильда.

- Эти пациенты поступили в июле. Брунгильде мы ставили два протеза на задние лапы. Уж почему их ампутировали, не знаю, но никаких противопоказаний к операции не было. Под анестезией мы провели протезирование, - говорит Сергей Горшков.

На приживание протезов нужно около двух месяцев, но Брунгильда уже бегает в новых «башмачках».

Собаку уже выписали, чувствует себя хорошо, радостно лает, бегает и привыкает к новым лапам.

Но уже сейчас Брунгильда привыкла к своим новым лапам.

А вот Дея после операции удивила врачей.

- Предположительно, собака попала в железнодорожную стрелку, после чего и осталась без двух лап — передней и задней, - рассказывает ветеринар. - Две недели после операции за ней наблюдали, никаких нареканий не было — пациент остался доволен. Но перед выпиской и перед поездкой в Краснодар, Дея сгрызла один из протезов, точнее внешний сменный башмачок. Его заменили, так как внешние части сменные и в случае поломки их легко поменять.

Дея от скуки сгрызла часть протеза, но, к счастью, его удалось быстро заменить.

На самом деле такое бывает. И дело не в том, что ей больно или протезы чешутся. Грызут собаки порой просто от скуки, но такое бывает редко.

Дея на протезах уже бегает.

- После этого случая с коллегой из Академпарка разрабатываем более прочные импланты, которые внутри будут сделаны из дюралюминия, чтобы собака не могла их погрызть, а снаружи отлитые из полиуретана, — объяснил врач. - Чтоб уж лапы были на века.