Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Дом. Семья29 августа 2021 8:36

«Новые лапы? Напечатаем!»: ветеринар из Новосибирска ставит пострадавших кошек и собак на 3D-протезы

К Айболиту стремятся попасть пациенты со всей страны, чтобы снова начать бегать
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Недавно новые лапы подарили жертве живодера из Краснодара.

Недавно новые лапы подарили жертве живодера из Краснодара.

В Новосибирске ветеринар Сергей Горшков без малого пять лет ставит животных на искусственные лапы. Молва о нем разошлась по всей стране после того, как он спас кота с сильнейшим обморожением. Восстановить его подвижность удалось благодаря протезам. Их теперь штампуют и для других пациентов, чтобы подарить им возможность снова радоваться жизни.

«Копытца» прочные как зубы

Морозной зимой в сугробе на одной из улиц Томска нашли обмороженного кота. Он был едва живой - ушки отваливались, а лапы и хвост покрылись льдом. Естественно, в клинике конечности пушистику пришлось ампутировать, но самое главное — ему сохранили жизнь. Правда, к ней Рыжий потерял всякий интерес — лишиться лап смерти подобно.

Услышав грустную историю от зоозащитников, ветеринар из Новосибирска Сергей Горшков решил попробовать вернуть ему способность снова ходить. Новые лапы, конечно, не вырастут — зато можно поставить его на искусственные! Вместе с коллегами на базе клиники, он разработал свою систему протезирования, которую доктора уже запатентовали. Нигде в России больше такого не делают.

Пушистому поставили сразу 4 протеза.

Пушистому поставили сразу 4 протеза.

- Концепцию взяли из человеческой медицины, но лишь усовершенствовали ее. Аналог — зубной протез. Имплант после установки стабилизируется, затем полностью срастается с костью, становясь с ней единым целым. Правда, не стоит забывать - нагрузка в данном случае разная. Все-таки люди на зубах не ходят, - улыбается ветеринар Сергей Горшков.

Причем, по словам врача, каждый имплант индивидуальный. Модель протеза создают с помощью томографии — медики буквально рисуют новые лапки.

- Далее мы их печатаем на 3D-принтере — из титанового порошка, который спекается, мы получаем наш протез. На изготовление уходит от 6 до 12 часов, - объясняет Сергей Горшков. - Что важно, каждый протез имеет пористую структуру. На полученную модель мы наносим кальцефосфатное напыление. Данная технология была разработана и используется совместно с коллегами из томского политеха.

Именно это дает возможность кости животного прорасти в него, как, например, рога у оленя. Новые «копытца» у животных прочные как зубы. Так что Рыжий стал еще более шустрым, чем раньше. Но самое главное - после полного заживления пациент почти не чувствует разницы. Тем более что протез имитирует кошачью лапку — даже подушечки есть! Такой даже здоровые коты позавидуют!

В 40 раз дешевле, чем у конкурента

Операции по протезированию невероятно сложные. Травмы у котиков и псов бывают разные — кто под машину попал, кто стал жертвой морозов. Потому к каждому пациенту ищут подход.

- Был случай, когда все просчитали, изготовили протез, но во время «примерки» оказалось - большеват. Устанавливать его было нельзя — в таком случае животному просто неудобно будет ходить. К счастью, перепечатывать лапки не пришлось — неподходящую часть пришлось отпилить алмазным бором, - говорит ветеринар. - Поэтому планирование протезирования, крайне сложная и деликатная задача.

Справедливости ради отметим, что подобным протезированием занимают в Англии. Там в 2007 году поставили на ноги кота Оскару — ему заменили задние лапы. Вот только стоимость — цены не сложишь!

- Операция в общей сложности обошлась в 4 миллиона рублей. У нас же сама операция около 40 тысяч рублей и примерно такая цена у одного импланта, - уточняет Сергей Горшков.

То есть цена собачьей радости — порядка 100 тысяч, а это в 40 раз дешевле, чем у конкурента.

Сергей Горшков со своими пациентами.

Сергей Горшков со своими пациентами.

На адаптацию уходит порядка 2-3 недель, 1,5-2 месяца нужно, чтобы кость проросла внутрь импланта. А выписывают из стационара пациентов уже через неделю после протезирования. К Айболиту из Новосибирска стремятся попасть четырехлапые пациенты со всей страны, чтобы снова начать бегать. Кстати, установить протезы могут не только усатым-хвостатым, но и пернатым. В практике случаев протезирования птицам еще не было, но никаких препятствий ветеринар не видит и ждет на прием всех, кому нужна помощь.

Сгрызла «башмачки»... от скуки

На счету Сергея Горшкова уже 36 счастливых пациентов, в числе последних — две собаки-ампутанты из Краснодара Дея и Брунгильда.

- Эти пациенты поступили в июле. Брунгильде мы ставили два протеза на задние лапы. Уж почему их ампутировали, не знаю, но никаких противопоказаний к операции не было. Под анестезией мы провели протезирование, - говорит Сергей Горшков.

На приживание протезов нужно около двух месяцев, но Брунгильда уже бегает в новых «башмачках».

На приживание протезов нужно около двух месяцев, но Брунгильда уже бегает в новых «башмачках».

Собаку уже выписали, чувствует себя хорошо, радостно лает, бегает и привыкает к новым лапам.

Но уже сейчас Брунгильда привыкла к своим новым лапам.

Но уже сейчас Брунгильда привыкла к своим новым лапам.

А вот Дея после операции удивила врачей.

- Предположительно, собака попала в железнодорожную стрелку, после чего и осталась без двух лап — передней и задней, - рассказывает ветеринар. - Две недели после операции за ней наблюдали, никаких нареканий не было — пациент остался доволен. Но перед выпиской и перед поездкой в Краснодар, Дея сгрызла один из протезов, точнее внешний сменный башмачок. Его заменили, так как внешние части сменные и в случае поломки их легко поменять.

Дея от скуки сгрызла часть протеза, но, к счастью, его удалось быстро заменить.

Дея от скуки сгрызла часть протеза, но, к счастью, его удалось быстро заменить.

На самом деле такое бывает. И дело не в том, что ей больно или протезы чешутся. Грызут собаки порой просто от скуки, но такое бывает редко.

Дея на протезах уже бегает.

Дея на протезах уже бегает.

- После этого случая с коллегой из Академпарка разрабатываем более прочные импланты, которые внутри будут сделаны из дюралюминия, чтобы собака не могла их погрызть, а снаружи отлитые из полиуретана, — объяснил врач. - Чтоб уж лапы были на века.

Рыжий и уникальный: новосибирец подарил коту лапы-протезы
Живой уголокЖивой уголок: новости и интересное