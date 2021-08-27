В Сочи потушили серьезный пожар в кафе на набережной

Пожар в кафе на набережной в Сочи

В центре Сочи загорелось кафе. Огонь мгновенно сожрал 400 кв.м. Зарево было видно далеко от места пожара.

- Господи, страшно как горит, - кто-то молился в толпе людей, эвакуированных из бара.

По словам очевидцев, сначала в ресторане "Южная ночь" на ул. Приморская был слышен какой-то хлопок, а потом, буквально за пару минут здание объяло пламя. Сообщение о возгорании диспетчеру поступило в 21.25

- На место оперативно выехали спасатели 10-го пожарного отряда. В тушении участвуют 16 человек и 5 единиц спецтехники. Место огорожено, ситуация находится под контролем, - сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

Ресторан «Южная Ночь» - излюбленное место отдыха у сочинцев и гостей города. Здесь всегда многолюдно, столики нужно бронировать заранее. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, люди вовремя покинули заведение благодаря слаженной работе и персонала и спасателей.

Вокруг - жилые дома и увеселительные заведения. Был большой риск, что порывами ветра огонь перекинется на соседние крыши. Оценив серьёзность ситуации, пожарные запросили подмогу. Силы МЧС были увеличены вдвое.

-Всего к ликвидации возгорания привлечено 29 человек и 9 единиц техники, - рассказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Огонь стремительно распространялся, всего за несколько минут пламя охватило еще 100 кв.м. и площадь пожара уже составляла 500 кв.м. В 21.58, менее чем за час с момента вызова, огнеборцы локализовали возгорание. Еще час спасателям понадобился на проливку того, что осталось от ресторана, чтобы не дать огню вспыхнуть снова. В 22.40 в штабе отчитались о полной ликвидации огня.