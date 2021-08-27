«Это точно Анапа, а не Припять?»: блогер показал жуткие кадры спустя неделю после потопа на курорте

Фото: instagram.com/andreimakovozov

То, что творилось на побережье Черного моря чуть больше недели назад, туристы обсуждают до сих пор. На Анапу и Новороссийск вылилось немыслимое количество воды. Мало того, что шел залповый ливень, так еще и не давал толком передохнуть городам. Не успели грязевые потоки уйти, как непогода вновь хозяйничала.

Больше всего от августовской стихии досталось именно детскому курорту. Последствия погодного апокалипсиса устраняют до сих пор. Так, поселок Джемете ушел под воду в считанные часы - в населенном пункте тонули даже автобусы. Экстренным службам даже пришлось вырыть траншеи от затопленных улиц, чтобы дать воде уйти в море.

В последние дни в Анапе ясная погода. Город все еще приходит в себя после грандиозной непогоды. Конечно, большинство улиц уже привели в порядок, волонтеры и спасатели помогли люди откачать воду. Но есть районы, в которых последствия потопа видны до сих пор.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Блогер Андрей Маковозорв показал жуткие кадры, снятые на Пионерском проспекте.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

Для того, чтобы показать масштаб разгула стихии, он поднял в воздух дрон и пролетел над зданиями, которые располагаются на пострадавшей от непогоды улице.

- Затопленные санатории, разруха, деревья, растущие из окон, это точно Анапа, а не Припять? - подписал видео Андрей.

Фото: instagram.com/andreimakovozov

На кадрах видны несколько недостроенных корпусов зданий, которые прячутся среди густых деревьев. Между ними - все еще лужи. Нет людей и, кажется, будто этот район давно заброшен. Но нет - спецтехника продолжает откачку воды. Правда, чтобы полностью осушить территорию, потребуется время.

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