Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 августа 2021 года: 60 пунктов вакцинации работают в краевом центре

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация на Кубани идет уже более девяти месяцев. Она стартовала еще в конце прошлого года. За это время прививку от коронавируса поставили более 1,76 миллиона человек.

Некоторые пациенты уже получили вакцину во второй раз. Считается, что ревакцинация необходима спустя полгода после второй прививки.

Проще всего получить вакцину в Краснодаре. Здесь развернуто сразу 60 прививочных пунктов, в том числе несколько круглосуточных. Большая часть кабинетов работают в поликлиниках.

Уже сейчас прививку от инфекции поставили 405,4 тысячи жителей Краснодара. Таким образом, план вакцинации города уже выполнен на 65%.

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