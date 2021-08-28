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Здоровье28 августа 2021 1:00

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 августа 2021 года: 60 пунктов вакцинации работают в краевом центре

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 28 августа 2021 года
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация на Кубани идет уже более девяти месяцев. Она стартовала еще в конце прошлого года. За это время прививку от коронавируса поставили более 1,76 миллиона человек.

Некоторые пациенты уже получили вакцину во второй раз. Считается, что ревакцинация необходима спустя полгода после второй прививки.

Проще всего получить вакцину в Краснодаре. Здесь развернуто сразу 60 прививочных пунктов, в том числе несколько круглосуточных. Большая часть кабинетов работают в поликлиниках.

Уже сейчас прививку от инфекции поставили 405,4 тысячи жителей Краснодара. Таким образом, план вакцинации города уже выполнен на 65%.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 27 августа 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 40 заболевших.

Коронавирус в Анапе 28 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус не получил ни один человек.

Коронавирус в Сочи 28 августа 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 41 жителя.

Коронавирус в Геленджике 28 августа 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 13 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 28 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.

Коронавирус в Ейске 28 августа 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.

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