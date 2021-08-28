«Бананы» и «таблетки» - в прошлом: на Черноморском побережье появились новые неожиданные развлечения

Электрофойлы - новое морское развлечение! Фото: electro_surfing

Это лето жители и туристы Краснодарского края запомнят надолго: сначала Кубань изнывала от 40-градусной жары, вызванной африканским циклоном, потом страдала от ливней, ураганов и смерчей, ставших результатом мезоциклона. Но желающим отдохнуть это все равно не помешало насладиться долгожданным отпуском. Как только погода пришла в себя, на пляжи посыпались сотни туристов. И остановить их крайне трудно - на заядлых курортников не действует даже запрет на купание в море. Помимо теплой воды их, несомненно, манят развлечения Черноморского побережья. Однако классическими «бананами» и «таблетками» сегодня никого не удивишь. Людям нужен настоящий экстрим! Поэтому на смену традиционным морским развлечениям приходят сапы, серфы и электрофойлы.

Сапсерфинг

Сапсерфинг. Фото sup_sochi_surfing

Это - дальний родственник старого, доброго серфинга. Но в отличие от него, новый любимчик туристов не требует огромных волн и большой скорости. Этот вид спорта отличается своей размеренностью и безопасностью. Устоять на доске сможет любой - для этого есть весло, с помощью которого можно балансировать, и страховочная веревка. Вместо океанических волн здесь — спокойная гладь озер, рек и морей.

- В этом году поток желающих покататься на сапах значительно вырос, - рассказывает «КП»-Кубань» владелец краснодарской сап-станции. — Думаю, это связано с тем, что люди стремятся испытать новые ощущения, хотят почувствовать себя настоящими серферами. К нам приходят целыми семьями!

Кататься на новомодной доске можно с 8-9 лет. Поездки осуществляются под руководством опытных инструкторов.

Сапсерфинг оценят и взрослые, и дети! Фото: sup_sochi_surfing

Кстати, у сапсерфинга даже столица есть — это культурный Санкт-Петербург. Там для опытных сапбардистов ежегодно проводятся фестивали, карнавалы и турниры. В северную столицу съезжаются тысячи спортсменов. Они заполняют заливы и каналы города и устраивают настоящее шоу. Выглядит зрелищно!

Сап-станции начинают пользоваться огромным спросом,поэтому неудивительно, что их можно найти практически в любом курортном городке: начиная от небольшого Горячего Ключа, заканчивая крупными Анапой и Сочи. Есть сап-станции и в мегаполисах, расположенных вдали от побережья. Например, в Краснодаре.

Адреса:

Краснодар

Станция “sup_krasnodar”

Где находится: ул. Трамвайная, 2/7

Время работы: ежедневно, с 9:00 до 18:00

Стоимость: от 1000 рублей

Сочи

SupSochiSurfing

Где находится: ул. Нижнеимпретинская, 36

Время работы: ежедневно, с 07:00 до 20:00

Стоимость: 700 рублей/час

Горячий Ключ:

Где находится: городское озеро

Время работы: ежедневно, с 8:00 до 18:00

Стоимость: от 600 рублей/час

Электрофойлы

А вот в Новороссийске на днях заметили парящего над морем фламинго, которым управлял полуобнаженный мужчина. Он на огромной скорости пронесся над морской гладью, чем, собственно, и привлек внимание общественности.

Электрофойлы - новое морское развлечение! Фото: electro_surfing

- Это еще что такое? Что за чудо? — начали сыпаться комментарии в соцсетях.

Но никакой магии вне Хогвартса нет. Просто это ещё одно новомодное развлечение — электрофойл — доска с электромотором. С помощью этого агрегата можно подняться на 50-80 см над уровнем моря и разогнаться до 45 км/ч. Однако лихачить не стоит. При управлении доской важно сохранять баланс.

Вес имеет значение! На электрофойле рекомендуются поездки людям, которые весят как минимум 50 кг. А в идеале — все 80!

Управление этим летающим кораблем происходит с помощью специального пульта.

Электрофойлы покорили Новороссийск. Фото: electro_surfing

Адреса:

Новороссийск

Где находится: наб. Адмирала Серебрякова, 29А,

Время работы:ежедневно, с 13:00 до 21:00

Стоимость: 4500 - 30 минут

Вейкбординг

Это развлечение для самых продвинутых. Вейкбординг сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Принцип здесь как в серфинге - спортсмену нужно усмирить волны. Их, кстати, создает катер, который тащит вейкбордиста по воде с помощью крепкого троса.

Вейкбординг. Фото: akvaski.anapa

Но есть среди любителей этого экстремальных развлечений и те, кому волны не нужны, — это кабельные вейкбордисты. Они катают с помощью лебедки. Такой вариант куда безопаснее.

Однако этот вид развлечений все равно является достаточно опасным — во избежание травм вставать на доску нужно под руководством опытного инструктора!

Адреса:

Сочи

wake_sochi

Где находится: ул. Войкова, 1/1, микрорайон Центральный

Время работы: ежедневно, 07:00–21:00

Стоимость: от 4500 рублей

Wake-PRO

Где находится: ул. Войкова, 1, микрорайон Центральный (причал 4, линия D)

Время работы: ежедневно, 06 : 00–20:00

Стоимость: от 5000 рублей

Анапа

"Море удовольствия"

Где находится: ул. Набережная, 23А

Время работы: ежедневно, 14:00–20:00

Стоимость: от 4500 рублей

*«Комсомолка» обращает ваше внимание на то, что данные развлечения требуют особой физической подготовки.

wake_sochi