Автор «Интерстеллара» написал гимн для ФК «Краснодар»

Фото: fckrasnodar

Голливудский композитор Ханс Циммер написал гимн для футбольного клуба «Краснодар». Музыкант известен своими саундтреками к более чем 150 фильмам. Среди них — известные «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Гладиатор» и «Король лев».

Фото: fckrasnodar

Аранжировку под музыку известного композитора написал российский артист, основатель группы Therr Maitz Антон Беляев.

Музыкальная презентация состоялась вчера, 27 августа, на матче «Краснодар-Рубин». Кубанские спортсмены вышли под новую торжественную музыку, чем приятно удивили болельщиков. Отметим, что сейчас на трибунах немноголюдно — коронавирусные ограничения все еще действуют в крае. Но «Краснодар» не обделил своих поклонников — ФК поделился радостной новостью со своими болельщиками в своём официальном аккаунте.

Фото: fckrasnodar

Болельщики знали о том, что Циммер напишет гимн для их любимой команды — это было известно еще в 2019. Такое событие не могло не обрадовать фанатов. Они уже назвали гимн «коллаборацией года».

Фото: fckrasnodar

- Это самый крутой гимн в мире! Спасибо авторам! — посыпались восторженные комментарии болельщиков в инстаграме футбольного клуба.

Кстати, в минувшем матче кубанскому клубу удалось обойти соперников со счетом 2:0. Надеемся, новый гимн принесет нашим спортсменам очередные победы.