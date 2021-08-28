Зияющая дыра: мэрия Краснодара выясняет, как в центре города образовался огромный провал

Фото: vk.com/podslushanokrd

Накануне в сети появилось устрашающее видео: в центре города провалилась дорога! В прямом смысле. На дороге по Орджоникидзе появилась огромная зияющая дыра. Масштаб трагедии оказался велик. Глубины ямы - около 5 метров! Теперь по одной полосе ни пройти, не проехать.

Жители сразу же начали гадать, что стало причиной этого провала. Одни шуточно предположили, что в городе завелись слоны, вторые — назвали дырку «порталом в новую Вселенную», ну а третьи — решили, что в кубанской столице собираются строить метро. В общем, фантазия у всех разыгралась не на шутку.

Но все версии оказались тщетны — настоящую причину, увы, никто не отгадал. Установить, из-за чего появилась огромная дыра, удалось лишь администрации города.

- По информации специалистов департамента транспорта и дорожного хозяйства, провал появился на сетях хозяйственно-бытовой канализации, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты водоканала. Они выясняют причины этого провала и устраняют его последствия. После этого на участке восстановят дорожное покрытие.