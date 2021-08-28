Кубанская «Ракета» ломает стереотипы: 13-летняя спортсменка из Краснодара стала победителем на первенстве Европы по боксу

Фото: Александр Сутула

Кто сказал, что бокс не для девочек? Представительницы прекрасного пола давно ломают этот стереотип и доказывают, что они непременно заслуживают место на ринге. Ярким примером может послужить 13-летняя спортсменка из Краснодара Кристина Борисенко. Она смогла сломать этот стереотип, выиграв золото на Первенстве чемпионата Европы по боксу, который прошел 20 августа в Боснии. Юная спортсменка стала лидером в весовой категории до 48 килограммов, отправив в нокаут соперниц из Литвы, Чехии, Турции и Украины.

Юная спортсменка из Краснодара отправила в нокаут соперниц из Литвы, Чехии, Турции и Украины Фото: borisenkokristi

На Первенстве Кристина выступала в составе сборной России, куда она попала после побед на всех областных и региональных соревнованиях.

- После региональных конкурсов мы поехали на всероссийский, где Кристина показала отличный результат и заняла первое место, - с гордостью заявляет отец юного дарования Евгений Борисенко. - Так мы и оказались на Первенстве чемпионата Европы по боксу.

Подготовка к соревнованиям началась задолго до их начала - Кристина два месяца оттачивала свои навыки на сборах и в зале.

После танцев сразу в бокс

Заниматься боксом Кристина начала буквально 2 года назад, когда ей было 11. За такой короткий срок она успела стать неоднократным победителем краевых и всероссийских соревнований. А теперь в ее спортивном арсенале красуется и медаль европейского масштаба.

"В боксе надо много думать!" Фото: borisenkokristi

- В бокс Кристина пришла не сразу, - рассказывает отец девочки. - С 5 лет она занималась танцами, плаванием и гимнастикой. В 9 лет у нее начались проблемы с лишним весом, поэтому мы предложили ей попробовать заняться тайским боксом.

Девочка охотно согласилась. Этот вид спорта Кристине очень нравился, но прозанималась она им недолго - спустя 8 месяцев сломала ногу в школе и на месяц выпала из тренировок. Восстанавливаться было трудно, пришлось бросить.

Травма не позволила спортивной девчонке вернуться в тайский бокс, поэтому родители отдали ее на классический, чтобы нагрузка на ноги была не такой большой.

Спустя несколько недель Кристина сказала, что обычный бокс ей нравится больше. Так и начался ее спортивный путь.

«В боксе надо много думать!»

- Никаких секретов успеха у нас нет, - смеясь, произносит Евгений. - Просто Кристина регулярно тренируется в зале, выполняет наши требования и очень любит свое дело.

На ринге Кристина демонстрирует молниеносную скорость. За это она получила прозвище «Ракета».

Фото: Александр Сутула

Скорости Кристины и правда можно позавидовать! Помимо бокса, она занимается плаванием, гимнастикой, баскетболом, пилатесом и растяжкой. В общем, функционал у девочки огромный!

Но преуспевает юное дарование из Краснодара не только в спорте. Кристина и про учебу не забывает - по всем предметам одни «пятерки». А ее самый любимый предмет в школе - алгебра.

- С цифрами я на «ты», - признается спортсменка, - в алгебре, как в боксе, - надо много думать.

Не забывает Кристина и про соцсети: она активно ведет блог в инстаграме и делится видеороликами в тик-токе. За жизнью юной спортсменки следят тысячи подписчиков. Они постоянно подбадривают ее в комментариях и переживают, когда она выступает на соревнованиях.

«Это рубеж, который надо преодолеть»

Но главную поддержку Кристина получает от папы, который по совместительству является ее тренером. Он всегда находится рядом с дочуркой: и в зале, и на всех соревнованиях.

- Поддержка очень важна для спортсмена, я знаю это, как никто другой! - объясняет Евгений. - Нужно получать психологическую разрядку. На Первенстве Кристине, понятное дело, было тяжело морально, но я всегда был с ней рядом. Говорил: «Ты прошла все сборы. Ты уже выполнила свою главную задачу. Осталось лишь преодолеть рубеж. Мы ведь так долго к этому шли».

Папа Кристины - ее главный наставник. Фото: Александр Сутула

И у этого спортивного тандема из Краснодара получилось преодолеть рубеж и достичь своей главной цели - вернуться домой с заветным золотом.

- Когда я понял, что Кристина победила, я чувствовал невероятную гордость за дочку, радовался и испытывал чувство моральной удовлетворенности - значит, мы все делаем правильно. Значит, все не зря.

Планы на будущее у спортсменки грандиозные! Кристина мечтает об Олимпиаде.

- До 17 лет мы продолжим работать в том же графике - будем ездить на городские, краевые, областные, всероссийские и европейские соревнования. А потом начнем готовиться к Первенству мира. Ну а там и до Олимпиады не далеко! - гордо заявляет Евгений.