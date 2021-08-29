«Доберемся не раньше понедельника!»: Девятибалльные пробки с самого утра заблокировали трассы Краснодарского края

На некоторых участках дороги пробки не исчезают даже ночью. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Вот уже не один день на трассах Краснодарского края настоящий коллапс. Если пару недель назад туристы уезжали домой постепенно, то в последние выходные августа закончить отпуск разом решили десятки тысяч отдыхающих. Неудивительно, что сообщения о пробках переполнили соцсети с раннего утра воскресенья, 29 августа.

По трассе М-4 «Дон» сразу в нескольких местах проехать сейчас нелегко. Помимо того, что трафик увеличился, пробки образуются еще и после аварий, которые устраивают лихачи. Доставляют хлопот и обочечники. Так что, попав в затор, автомобилисты рискуют потерять минимум 2-3 часа просто на ожидание. Учитывая температуру за бортом, многие, естественно, включают кондиционеры в машинах - без них никуда.

Сложная обстановка и на подъездах в Горячему Ключу.

Итак, один из самых проблемных участков сейчас - район Горячего Ключа. Здесь собрались сотни машин, причем стоят они в обе стороны.

Кроме того, красным «горят» участки на полосе по пути с моря на подъездах к Лермонтово, Джубге, а также к селу Горскому в Туапсинском районе. Эти заторы вряд ли удастся проскочить быстро, так что водителям советуют запастись терпением.

Водители шутят - затор такой большой, что шансов добраться до пункта назначения к вечеру все меньше.

- Дай бог, будем дома к понедельнику! - пишут в соцсетях томящиеся на дорогах края люди.

Заторы образовались в районе Лермонтово и Джубги, а также перед Горским.

Пробка с каждым часов увеличивается и перед Новомихайловским - к обеду затор обычно растягивается на 5-6 километров. Сейчас он меньше, так что некоторые автомобилисты все же успеют быстро миновать этот участок.

Стоят машины и у Новомихайловского.

Сложная обстановка сейчас в районе Сочи. Там на выезде из города тысячи машин - прогнозы для водителей неблагоприятные.

Обстановка на границе Абхазии и России в Адлере.

Но гораздо хуже обстоят дела на границе Абхазии с Россией в Адлере - здесь дороги «полыхают» красным цветом.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как объехать пробки в Краснодарском крае, используя советы местных жителей.

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