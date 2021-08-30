Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 30 августа 2021 года: COVID-19 унес жизни уже 5168 человек

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 30 августа 2021 года.

На Кубани, как и прежде, продолжает бушевать опасный вирус. Медики делают все возможное, чтобы справиться с инфекцией, но пока заболеваемость все еще растет. По последним данным регионального оперштаба, 29 августа выявлен 251 случай заражения коронавирусом.

- Самому младшему пациенту три месяца, а старшему - 94 года, - говорят в региональном оперштабе. - Так что защищать себя необходимо людям всех возрастов.

Не падает и уровень смертности от коронавируса. За сутки экспертная комиссия подтвердила, что основной причиной 35 летальных исходов стали COVID-19 и пневмония. Всего опасная инфекция унесла жизни 5168 кубанцев.

В ковидных госпиталях на сегодня 3290 человек, 8846 жителей края лечатся дома. Пока выздоровевших заметно меньше, чем заболевших. Накануне закрыли больничные листы еще 71 человек. Общее число выздоровевших превысило 49 тысяч.

Жители региона продолжают жить в режиме ограничений по коронавирусу.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 30 августа 2021

В Краснодаре за минувшие сутки заболели 46 человек.

Коронавирус в Анапе 30 августа 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус у 14 жителей.

Коронавирус в Сочи 30 августа 2021

В Сочи выявили 76 инфицированных.

Коронавирус в Геленджике 30 августа 2021

В Геленджике опасный вирус ни у кого не обнаружили.

Коронавирус в Туапсе 30 августа 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у одного жителя.

Коронавирус в Ейске 30 августа 2021

В Ейском районе за минувшие сутки не выявлено инфицированных.