Трагедия «Адмирала Нахимова»: судам не хватило шести секунд, чтобы разойтись

Корабль до катастрофы
Сразу после катастрофы «Адмирала Нахимова» его окрестили «Русским Титаником». Судьба судна действительно была чем-то похожа на жизненный путь британского парохода. На обоих лайнерах в момент рокового столкновения играла музыка, люди отдыхали в уютных каютах, кто веселился в ресторанах, кто дышал свежим воздухом на палубе. Разница только в том, что настоящий «Титаник» отправился на дно во время своего первого плавания. «Нахимов» - в своем последнем рейсе. После него лайнер должны были списать. Но судьба распорядилось иначе.
В десять вечера пароход с более чем тысячью туристов на борту отчалил от 15 причала новороссийского морпорта. В это же время к горящей огнями гавани приближался доверху набитый ячменем сухогруз «Петр Васев». «Нахимов» и балкер «сходились» на пересекавших курсах. Поэтому командование судов неоднократно выходило друг с другом с другом на связь, обсуждая детали предстоящего маневра. В итоге договорились – «Васев» должен был пропустить пассажирский корабль. Но чем ближе стальные громады приближались к опасной точке, тем сильнее нервничал вахтенный на «Нахимове».
Отправиться в круиз на красавце-пароходе было мечтой любого советского человека. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
Когда между ними оставалось уже 2,8 километра, он еще несколько раз запросил по радио подтверждение о том, что сухогруз уступает им дорогу. На что получил положительный ответ. Командовавший «Васевым» Виктор Ткаченко в это время наблюдал за судами через монитор системы автоматизированной радиолокационной прокладки курса – он не показывала опасного сближения. И лишь за несколько минут до столкновения офицер оторвал глаза от экрана и увидел, как его корабль идет буквально на таран «Нахимова». Ткаченко дал сначала команду уменьшить ход, а потом и «Полный назад». Но гигант с почти тридцатью тысячами тонн зерна продолжал двигаться по инерции.
В 23.12 сухогруз на скорости примерно в 10 узлов подводной частью своего носа вошел в корпус пассажирского парохода, разрывая его внутренности между машинным и котельным отделениями. Набравший скорость «Нахимов» продолжал плыть, разворачивая балкер и, тем самым, еще больше увеличивая пробоину. По оценкам экспертов, ее общая площадь составила около 80 квадратных метров. Ситуацию усугубили и незакрытые 90 иллюминаторов (нарушение правил безопасности). В судно за считанные минуты влились десятки тысяч тонн воды. В итоге на лайнере почти моментально погас свет и он начал крениться на правый борт, заживо погребая в своих каютах не успевших в кромешной темноте выбраться наружу пассажиров. Полностью же ушел под воду «Нахимов» через 8 минут после столкновения. Погибло 423 человека, в том числе 64 члена экипажа.
Корабль до катастрофы
Капитанов обоих судов - Вадима Маркова, командовавшего «Нахимовым» и рулившего «Васевым» Виктора Ткаченко - после длительного разбирательства Фемида приговорила к 15 годам тюрьмы. Но когда развалился Союз, моряков помиловали. Марков умер в мае 2007-го после тяжелой болезни. Ткаченко трагически погиб в сентябре 2003-го…
Сейчас под правым бортом парохода до сих пор лежат 65 человек. Гораздо позже специалисты подсчитали: судам не хватило всего шести секунд, чтобы свободно разойтись.
Далекий 1961 год. Борт «Нахимова» Ровно 25 лет до гибели корабля. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
После гибели корабля был создан благотворительный фонд «Нахимовец», его возглавила Наталья Рождественская.
Куба, 1978 год. Женщина слева - бабушка Наталии Рождественской, директора фонда «Нахимовец», созданного сразу после событий 31 августа 1986-го. Пожилая женщина погибла на пароходе. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
Катастрофа в Черном море шокировала весь мир
Из моря поднимают утонувших пассажиров лайнера. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
Мыс Дооб 31 августа 1987 года. Прямо напротив него в четырех километрах от берега и затонул пароход. Сейчас там находится памятник всем жертвам аварии.
Память о тех страшных днях навсегда останется в сердцах людей, потерявших своих кровинок… Мама Наталии Рождественской у мемориала жертвам катастрофы спустя четверть века после собственного путешествия на корабле.
Мама Наталии Рождественской у мемориала жертвам катастрофы спустя четверть века после собственного путешествия на корабле.
2003 год. Бывший сухогруз «Петр Васев». Именно он своим носом нанес смертельную рану «Нахимову». Символично – балкер сфотографирован на 15 причале морвокзала. На том самом, куда свозили тела погибших…
Бывший сухогруз «Петр Васев»
Карелия Калинина во время трагедии потеряла свою единственную дочь и маленького внука. Рейд памяти к месту крушения.
Карелия Калинина во время трагедии потеряла свою единственную дочь и маленького внука. Рейд памяти к месту крушения.
Сейчас пароход лежит на глубине 47 метров. В его затопленных каютах навсегда остались тела 65 человек.
Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
Далекий 1961 год. Борт «Нахимова» Ровно 25 лет до гибели корабля.
Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
Отправиться в круиз на красавце-пароходе было мечтой любого советского человека
Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
«Адмирал Нахимов» во время своих туристических маршрутов часто заходил в Новороссийск. Одна из швартовок в порту города-героя. 1976 год.
Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
Куба, 1978 год. Женщина слева - бабушка Наталии Рождественской, директора фонда «Нахимовец», созданного сразу после событий 31 августа 1986-го. Пожилая женщина погибла на пароходе.
Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
Из моря поднимают утонувших пассажиров лайнера
Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
Люди только что опознали среди жертв трагедии своих близких
Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
Катастрофа в Черном море шокировала весь мир
Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
Мыс Дооб 31 августа 1987 года. Прямо напротив него в четырех километрах от берега и затонул пароход. Сейчас там находится памятник всем жертвам аварии.
Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
Первая годовщина трагедии. Родственники утонувших впервые отправляются к месту успокоения 423 человек. Август 1987 года.
Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
Память о тех страшных днях навсегда останется в сердцах людей, потерявших своих кровинок… Мама Наталии Рождественской у мемориала жертвам катастрофы спустя четверть века после собственного путешествия на корабле.
Фото: Андрей Леонов
2003 год. Бывший сухогруз «Петр Васев». Именно он своим носом нанес смертельную рану «Нахимову». Символично – балкер сфотографирован на 15 причале морвокзала. На том самом, куда свозили тела погибших…
Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»
Карелия Калинина во время трагедии потеряла свою единственную дочь и маленького внука. Рейд памяти к месту крушения.
Фото: korabli.ucoz.ru
Сейчас пароход лежит на глубине 47 метров. В его затопленных каютах навсегда остались тела 65 человек.