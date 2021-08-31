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Общество31 августа 2021 12:20

Трагедия «Адмирала Нахимова»: судам не хватило шести секунд, чтобы разойтись

В катастрофе, которая случилась ровно 35 лет назад, погибли 423 человека
Виталий ЧАЙКАВиталий ЧАЙКА
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Корабль до катастрофы

Корабль до катастрофы

Сразу после катастрофы «Адмирала Нахимова» его окрестили «Русским Титаником». Судьба судна действительно была чем-то похожа на жизненный путь британского парохода. На обоих лайнерах в момент рокового столкновения играла музыка, люди отдыхали в уютных каютах, кто веселился в ресторанах, кто дышал свежим воздухом на палубе. Разница только в том, что настоящий «Титаник» отправился на дно во время своего первого плавания. «Нахимов» - в своем последнем рейсе. После него лайнер должны были списать. Но судьба распорядилось иначе.

В десять вечера пароход с более чем тысячью туристов на борту отчалил от 15 причала новороссийского морпорта. В это же время к горящей огнями гавани приближался доверху набитый ячменем сухогруз «Петр Васев». «Нахимов» и балкер «сходились» на пересекавших курсах. Поэтому командование судов неоднократно выходило друг с другом с другом на связь, обсуждая детали предстоящего маневра. В итоге договорились – «Васев» должен был пропустить пассажирский корабль. Но чем ближе стальные громады приближались к опасной точке, тем сильнее нервничал вахтенный на «Нахимове».

Отправиться в круиз на красавце-пароходе было мечтой любого советского человека. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Отправиться в круиз на красавце-пароходе было мечтой любого советского человека. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Когда между ними оставалось уже 2,8 километра, он еще несколько раз запросил по радио подтверждение о том, что сухогруз уступает им дорогу. На что получил положительный ответ. Командовавший «Васевым» Виктор Ткаченко в это время наблюдал за судами через монитор системы автоматизированной радиолокационной прокладки курса – он не показывала опасного сближения. И лишь за несколько минут до столкновения офицер оторвал глаза от экрана и увидел, как его корабль идет буквально на таран «Нахимова». Ткаченко дал сначала команду уменьшить ход, а потом и «Полный назад». Но гигант с почти тридцатью тысячами тонн зерна продолжал двигаться по инерции.

В 23.12 сухогруз на скорости примерно в 10 узлов подводной частью своего носа вошел в корпус пассажирского парохода, разрывая его внутренности между машинным и котельным отделениями. Набравший скорость «Нахимов» продолжал плыть, разворачивая балкер и, тем самым, еще больше увеличивая пробоину. По оценкам экспертов, ее общая площадь составила около 80 квадратных метров. Ситуацию усугубили и незакрытые 90 иллюминаторов (нарушение правил безопасности). В судно за считанные минуты влились десятки тысяч тонн воды. В итоге на лайнере почти моментально погас свет и он начал крениться на правый борт, заживо погребая в своих каютах не успевших в кромешной темноте выбраться наружу пассажиров. Полностью же ушел под воду «Нахимов» через 8 минут после столкновения. Погибло 423 человека, в том числе 64 члена экипажа.

Корабль до катастрофы

Корабль до катастрофы

Капитанов обоих судов - Вадима Маркова, командовавшего «Нахимовым» и рулившего «Васевым» Виктора Ткаченко - после длительного разбирательства Фемида приговорила к 15 годам тюрьмы. Но когда развалился Союз, моряков помиловали. Марков умер в мае 2007-го после тяжелой болезни. Ткаченко трагически погиб в сентябре 2003-го…

Сейчас под правым бортом парохода до сих пор лежат 65 человек. Гораздо позже специалисты подсчитали: судам не хватило всего шести секунд, чтобы свободно разойтись.

Далекий 1961 год. Борт «Нахимова» Ровно 25 лет до гибели корабля. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Далекий 1961 год. Борт «Нахимова» Ровно 25 лет до гибели корабля. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

После гибели корабля был создан благотворительный фонд «Нахимовец», его возглавила Наталья Рождественская.

Куба, 1978 год. Женщина слева - бабушка Наталии Рождественской, директора фонда «Нахимовец», созданного сразу после событий 31 августа 1986-го. Пожилая женщина погибла на пароходе. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Куба, 1978 год. Женщина слева - бабушка Наталии Рождественской, директора фонда «Нахимовец», созданного сразу после событий 31 августа 1986-го. Пожилая женщина погибла на пароходе. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Катастрофа в Черном море шокировала весь мир

Из моря поднимают утонувших пассажиров лайнера. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Из моря поднимают утонувших пассажиров лайнера. Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Мыс Дооб 31 августа 1987 года. Прямо напротив него в четырех километрах от берега и затонул пароход. Сейчас там находится памятник всем жертвам аварии.

Мыс Дооб 31 августа 1987 года. Прямо напротив него в четырех километрах от берега и затонул пароход. Сейчас там находится памятник всем жертвам аварии.

Память о тех страшных днях навсегда останется в сердцах людей, потерявших своих кровинок… Мама Наталии Рождественской у мемориала жертвам катастрофы спустя четверть века после собственного путешествия на корабле.

Мама Наталии Рождественской у мемориала жертвам катастрофы спустя четверть века после собственного путешествия на корабле.

Мама Наталии Рождественской у мемориала жертвам катастрофы спустя четверть века после собственного путешествия на корабле.

2003 год. Бывший сухогруз «Петр Васев». Именно он своим носом нанес смертельную рану «Нахимову». Символично – балкер сфотографирован на 15 причале морвокзала. На том самом, куда свозили тела погибших…

Бывший сухогруз «Петр Васев»

Бывший сухогруз «Петр Васев»

Карелия Калинина во время трагедии потеряла свою единственную дочь и маленького внука. Рейд памяти к месту крушения.

Карелия Калинина во время трагедии потеряла свою единственную дочь и маленького внука. Рейд памяти к месту крушения.

Карелия Калинина во время трагедии потеряла свою единственную дочь и маленького внука. Рейд памяти к месту крушения.

Сейчас пароход лежит на глубине 47 метров. В его затопленных каютах навсегда остались тела 65 человек.

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Далекий 1961 год. Борт «Нахимова» Ровно 25 лет до гибели корабля.

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Отправиться в круиз на красавце-пароходе было мечтой любого советского человека

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

«Адмирал Нахимов» во время своих туристических маршрутов часто заходил в Новороссийск. Одна из швартовок в порту города-героя. 1976 год.

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Куба, 1978 год. Женщина слева - бабушка Наталии Рождественской, директора фонда «Нахимовец», созданного сразу после событий 31 августа 1986-го. Пожилая женщина погибла на пароходе.

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Из моря поднимают утонувших пассажиров лайнера

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Люди только что опознали среди жертв трагедии своих близких

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Катастрофа в Черном море шокировала весь мир

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Мыс Дооб 31 августа 1987 года. Прямо напротив него в четырех километрах от берега и затонул пароход. Сейчас там находится памятник всем жертвам аварии.

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Первая годовщина трагедии. Родственники утонувших впервые отправляются к месту успокоения 423 человек. Август 1987 года.

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Память о тех страшных днях навсегда останется в сердцах людей, потерявших своих кровинок…  Мама Наталии Рождественской у мемориала жертвам катастрофы спустя четверть века после собственного путешествия на корабле.

Фото: Андрей Леонов

Фото: Андрей Леонов

2003 год. Бывший сухогруз «Петр Васев».  Именно он своим носом нанес смертельную рану «Нахимову». Символично – балкер сфотографирован на 15 причале морвокзала. На том самом, куда свозили тела погибших…

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Фото: Благотворительный фонд «Нахимовец»

Карелия Калинина во время трагедии потеряла свою единственную дочь и маленького внука. Рейд памяти к месту крушения.

Фото: korabli.ucoz.ru

Фото: korabli.ucoz.ru

Сейчас пароход лежит на глубине 47 метров. В его затопленных каютах навсегда остались тела 65 человек.

Общество: ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ