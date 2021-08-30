Погода на 1 сентября 2021 в Краснодаре: в городе будет лить как из ведра

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас вся территория Кубани ощущает влияние зоны пониженного атмосферного давления. На этот раз она наполнена сухим и хорошо прогретым воздухом. Потому в Краснодарском крае сейчас настоящая парилка! Отметки на столбиках термометров вновь близки к рекордным. Спасатели предупреждают об опасной жаре - особенно осторожными просят быть жителей и гостей Сочи. Но начало учебного года будет по-настоящему осенним. «КП» - Кубань» выяснила, какая ожидается погода на 1 сентября 2021 в Краснодаре.

Как говорят метеорологи, регион окажется под действием атмосферного фронта. Небо покроется грозовыми тучами - так что край ждут дожди. В Краснодаре 1 сентября лить будет как из ведра. Так что на школьной линейке учащиеся без зонтиков простоять точно не смогут.

Из-за такой погоды, естественно, начнет понижаться и температурный фон, но постепенно.

- Температура воздуха ночью 18-23 градуса, в юго-восточных предгорных районах регион 14-19 градусов. Днем 1 сентября прогнозируется +26-31 градус, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер будет восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

А уже к пятнице, 3 сентября, отметки полетят вниз. Днем выше 20 градусов в кубанской столице температура подниматься не будет.

Несмотря на прогнозы синоптиков, в краевом ГУ МЧС напомнили, что на Кубани все еще сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса. Действует предупреждение до 1 сентября включительно.

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