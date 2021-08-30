Православный и безбожник: в Краснодаре за 13 млн рублей продают кота для верующих, и животного-атеиста - за миллион

Этих котиков продают хозяева за очень большие деньги

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже кота. Судя по фото, животное – самое обычное, без породы, окрас - как у большинства дворовых пушистиков. Что вызывает изумление, так это цена. За мурлыку с кличкой Атеист просят один миллион рублей. А все потому, что он с особым характером.

- Не соблюдает никаких правил. Не верит ни во что и ни в кого. Даже в существование человека. Для него мы – биомасса, приносящая питание. Из плюсов - из шерсти, которая выпадает, можно собрать второго, - отмечает в сообщении хозяин.

Продавец обещает, что жизнь нового обладателя котейки изменится в финансовом плане. Причем, не в лучшую сторону.

Если верить автору объявления, этот милаха - серый безбожник

- После покупки ваша жизнь 100% изменится на до одного миллиона и после одного миллиона, - написал автор.

Как рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» пользователь, который разместил объявление о продаже, кот якобы сам установил цену. И с породой у питомца все в порядке.

- Это вредный Мяу-Кун, - заверил «КП» автор сообщения.

После вопроса о торге продавец перестал отвечать на вопросы о питомце.

Кстати, объявление о продаже кота Атеиста появилось в Сети после того, как другой краснодарец выгрузил на сайте другого мейн-куна, за которого запросил 13 миллионов рублей. Причем владелец кота объявил, что его подопечный - православный.

- Кот соблюдает все посты, спит и лежит, скрестя лапы, а значит, способен отгонять нечистую силу, - говорилось в объявлении. - Очень умный. В дом пускает только верующих людей. Любит детей и уживается с положительными кошками.

На этом «плюсы» православного кота не заканчиваются. Мейн-кун оказался на редкость упитанным – в свои четыре месяца весит четыре килограмма. К тому же у питомца особенные черты мордочки.

Православного кота продавали за 13 млн

- Глаза его - это зеркало души. Он эксклюзивный, - рекламирует «товар» автор сообщения.

По заверению хозяина, бонусом станут перемены в жизни нового обладателя пушистика. Правда, в какую сторону, не уточнялось. Но через несколько дней объявление с сайта удалили. И сейчас православного кота уже не купить. То ли покупатель нашелся, то ли хозяин решил не расставаться с питомцем с такими выдающимися данными. Хотя оба котика подозрительно похожи. Краснодарцы даже заподозрили авторов объявлений в том, что они выдают одного и того же кота за разных. Но задавать вопросы владельцам не получается - одно объявление удалено, а на второе никто не отвечает.