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Дом. Семья30 августа 2021 11:30

Православный и безбожник: в Краснодаре за 13 млн рублей продают кота для верующих, и животного-атеиста - за миллион

Объявления о продаже котят появились один за другим, но хозяева не выходят больше на связь
Оксана КАДОЧНИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Этих котиков продают хозяева за очень большие деньги

Этих котиков продают хозяева за очень большие деньги

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже кота. Судя по фото, животное – самое обычное, без породы, окрас - как у большинства дворовых пушистиков. Что вызывает изумление, так это цена. За мурлыку с кличкой Атеист просят один миллион рублей. А все потому, что он с особым характером.

- Не соблюдает никаких правил. Не верит ни во что и ни в кого. Даже в существование человека. Для него мы – биомасса, приносящая питание. Из плюсов - из шерсти, которая выпадает, можно собрать второго, - отмечает в сообщении хозяин.

Продавец обещает, что жизнь нового обладателя котейки изменится в финансовом плане. Причем, не в лучшую сторону.

Если верить автору объявления, этот милаха - серый безбожник

Если верить автору объявления, этот милаха - серый безбожник

- После покупки ваша жизнь 100% изменится на до одного миллиона и после одного миллиона, - написал автор.

Как рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» пользователь, который разместил объявление о продаже, кот якобы сам установил цену. И с породой у питомца все в порядке.

- Это вредный Мяу-Кун, - заверил «КП» автор сообщения.

После вопроса о торге продавец перестал отвечать на вопросы о питомце.

Кстати, объявление о продаже кота Атеиста появилось в Сети после того, как другой краснодарец выгрузил на сайте другого мейн-куна, за которого запросил 13 миллионов рублей. Причем владелец кота объявил, что его подопечный - православный.

- Кот соблюдает все посты, спит и лежит, скрестя лапы, а значит, способен отгонять нечистую силу, - говорилось в объявлении. - Очень умный. В дом пускает только верующих людей. Любит детей и уживается с положительными кошками.

На этом «плюсы» православного кота не заканчиваются. Мейн-кун оказался на редкость упитанным – в свои четыре месяца весит четыре килограмма. К тому же у питомца особенные черты мордочки.

Православного кота продавали за 13 млн

Православного кота продавали за 13 млн

- Глаза его - это зеркало души. Он эксклюзивный, - рекламирует «товар» автор сообщения.

По заверению хозяина, бонусом станут перемены в жизни нового обладателя пушистика. Правда, в какую сторону, не уточнялось. Но через несколько дней объявление с сайта удалили. И сейчас православного кота уже не купить. То ли покупатель нашелся, то ли хозяин решил не расставаться с питомцем с такими выдающимися данными. Хотя оба котика подозрительно похожи. Краснодарцы даже заподозрили авторов объявлений в том, что они выдают одного и того же кота за разных. Но задавать вопросы владельцам не получается - одно объявление удалено, а на второе никто не отвечает.

Живой уголокЖивой уголок: Кошки