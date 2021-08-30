Фото: пресс-служба краевого СК

В Краснодарский край вернулись 90-е. Здесь силовики полгода прослушивали драгдилера и случайно узнали, что он похитил человека. А когда нагрянули в его гараж, то застали еще старшего инспектора ДПС и крепкого спортсмена. Троица похитила 20-летнего парня. Мужчины приковали жертву в подвале наручниками и силой выбивали из него деньги.

Оказалось, что полицейский попросил молодого человека выкупить на аукционе автомобиль «Тойота-Камри». Для этого сотрудник ДПС занял 1,8 млн у 40-летнего бизнесмена, которого хотели задержать за наркотики. А 20-летний парень якобы, не выполнив обещания, просто слинял с деньгами. За это троица и устроила молодому человеку «темную».

- По версии следствия, полицейский обратился к 20-летнему местному жителю помочь купить подержанную машину, на нее он взял в долг деньги у 40-летнего знакомого. Через некоторое время сотрудник ДПС стал предъявлять парню претензии, что авто не доставлено и он не смог к оговоренному сроку отдать долг. В июле текущего года оба мужчины, угрожая, стали требовать деньги, увеличив сумму до 5 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Бизнесмен и спортсмен, которые вместе с ДПСником выбивали деньги

После угроз мужчины подключили спортсмена. В ночь на 26 августа троица выманила 20-летнего парня из дома и похитила.

- Потерпевшего держали в подвале одного из гаражей по улице Ангарской краевого центра. Там его пристегнули наручниками к металлической конструкции и избивали, требуя деньги, - рассказали в краевом следкоме.

В настоящее время все фигуранты задержаны, они находятся под стражей. Следком Кубани опубликовал видео с места, где бизнесмен и полицейский пытали жертву.

В гараже силовики нашли оружие и патроны, а также неизвестные вещества. В настоящее время проводятся экспертизы, расследование дела продолжается.