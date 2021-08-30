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Спорт30 августа 2021 17:11

Шел к медали 18 лет: бронзовую победу паралимпийца Анатолия Шевченко будет отмечать вся Анапа

Мастер спорта России международного класса, многократный призер чемпионатов Европы по дзюдо прилетает из Токио
Карина АВАНЕСОВА
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Анатолий Шевченко завоевал первую в своей карьере паралимпийскую медаль

Анатолий Шевченко завоевал первую в своей карьере паралимпийскую медаль

Кубанский спортсмен одолел в решающей схватке немецкого атлета Оливера Умпана с разгромным счетом - 11:0. Эта медаль стала третьей для паралимпийской сборной России по дзюдо и первой в карьере Анатолия Шевченко.

Сразу после боя дзюдоист позвонил любимой жене Наталье, которая все это время молилась за супруга. Следить за выступлением мужа у семьи не было возможности - бой нигде не транслировали и Шевченко во время схватки находились в тревожном неведении. Но женщина уверена: победа была красивой и запоминающейся. Гордятся отцом и дети – Владислав и Владимир, которые тоже занимаются дзюдо.

- Я, как никто, знаю, как досталась Толику эта победа, - рассказывает Наталья Шевченко. – Мой муж шел к ней очень долго. И этот путь требовал много физических, моральных сил. Я видела все изнутри. Для Толика – это третья Паралимпиада, и наконец-то он дошел до пьедестала. Это большое счастье и для него, и для нас.

Маму чемпиона, как и жену, зовут Наталья. Жену выбирал сердцем и такое совпадение в именах расценил как доброе предзнаменование. Мать переживала за сына ничуть не меньше. К тому же в Токио находится еще один член семьи - дочь Анастасия, которая представляет национальную сборную в плавании. Именно она сообщила родным радостную весть.

- Толик занимается дзюдо с 15 лет, - говорит мама спортсмена. – Он всегда был очень упорным и целеустремлённым, если за что-то взялся, обязательно доведет до конца. За все эти долгие 18 лет были и победы, и поражения, и травмы. Но он всегда вставал и шел дальше, к своей заветной цели.

Возвращения Анатолия Шевченко ждет не только семья, но и вся Анапа. У спортсмена много друзей. По словам жены, он планирует устроить большой и веселый праздник, с танцами и песнями.