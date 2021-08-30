Зверский аппетит: туристы в Сочи съели 416 тонн шашлыка и полмиллиона хачапури

Туристов в Сочи кормят ну очень хорошо

Мэрия Сочи рассказала, где чаще всего отдыхали гости и чем «подкреплялись» летом 2021 года. Не смотря на пандемию, туристов в 2021 году на курорте было столько, что Сочи смог установить своеобразные «рекорды лета». За три летних месяца в городе отдохнули более 3,4 миллиона гостей.

Ежедневно сочинский аэропорт обслуживал около 20 тысяч пассажиров. Еще до 14 тысяч отдыхающих прибывали по железной дороге и почти 7 тысяч автомобилей в сутки пересекали границу Большого Сочи через пост Магри. То есть каждый день на отдых в Сочи приезжали свыше 40 тысяч человек из всех регионов России, а также стран Ближнего и Дальнего зарубежья.

Принимающая сторона давала гостям и хлеба, и зрелищ.

- В этом сезоне Сочи, к примеру, стал главным «мидийным» местом России. Летом 2021 года на курорте открылось 7 точек общественного питания, где предлагают блюда из местных мидий, рапанов и других морских деликатесов, - говорят в мэрии курорта. - Пользовались популярностью у отдыхающих и «хачапурные». Названия кафе, где готовят «самые вкусные и настоящие», туристы передавали из уст в уста.

Сочи. Фото: администрация курорта

Для приверженцев кавказской кухни – сочинские рестораторы традиционно жарили шашлыки и пекли хачапури. Говорят, что за лето туристы съели 416 тонн (!) шашлыка, 487 000 хачапури и выпили почти 300 тысяч литров кваса. Судя по количеству «раскочегаренных» мангалов на местных набережных – цифры не врут.

Самыми популярными туристическими объектами летом стали Солохаул-парк, ферма "Экзархо", Сочинский "Дендрарий" и Скай-парк. Их посетили порядка 450 тысяч отдыхающих.

Отдых на лоне природы сегодня, действительно, в тренде. Но если раньше туристам достаточно было «поглазеть», то сейчас в приоритете – действия. И в этом направлении Сочи тоже развивается. На курорте можно и покормить козлят, и порыбачить, и пощекотать нервы, прыгнув в пропасть, и взмыть на воздушном шаре в небеса, чтобы сделать умопомрачительное селфи на закате на фоне гор. И прокатиться с ветерком на летних санках, и стать у штурвала яхты, и даже «по уши» залезть в грязь, исследуя на квадроциклах места, где не ступала нога туриста.

Для тех же, кто далек от экстрима и продолжает по традиции приезжать в Сочи за морем, солнцем и пальмами, курорт подготовил 180 пляжей, 33 из которых в этом году были удостоены «Голубого флага» - международного сертификата качественного отдыха. Кстати, чтобы отдых был ну совсем «по кайфу» на большей части пляжей Центрального и Адлерского районов организовали точки бесплатного Wi-Fi.

Если же говорить об эпидемиологической обстановке, то, как уточнили в мэрии курорта, по данным августа, около 70% туристов прибывали в Сочи уже с прививкой от коронавируса. Но муниципалитет держал «руку на пульсе». Проведение высокого туристического сезона контролировал городской оперативный штаб. О тщательности предпринятых мер говорит тот факт, что только на санитарную обработку пляжной мебели летом ушло около 36 тысяч литров дезинфицирующих средств.

Шашлыков в Сочи летом нажарили 416 тонн. Фото: администрация Сочи

Тщательно соблюдали требования эпидобстановки и отельеры. Этим летом на курорте, к слову, работали свыше 2800 средств размещения с общим номерным фондом порядка 200 тысяч мест. Средняя загрузка санаториев и отелей в июне, июле и августе составила порядка 80%. Всего же с начала 2021 года курорт принял порядка 5 миллионов туристов.