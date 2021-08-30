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Происшествия30 августа 2021 14:52

«Наша Муха может быть в вашем дворе»: по нарисованному второклассницей фотороботу нашли собаку-потеряшку

8-летняя Даша и 10-летняя Маша Кудиновы из Краснодарского края развернули целую спецоперацию, чтобы найти своего щенка
Евгения ОСТРАЯЕвгения ОСТРАЯ
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Муха отправилась гулять, забыв про маленьких хозяек

Муха отправилась гулять, забыв про маленьких хозяек

Фото: Личный архив

В один из августовских вечеров жители Лабинска в Краснодарском крае обнаружили в своих почтовых ящиках послание. На альбомном листе детской рукой было старательно выведено тревожное - пропала собака. Дальше авторы изобразили с портретной (как потом выяснилось!) точностью собачью морду.

- Откликается на имя Муха, - уточнили в ориентировке неизвестные авторы.

Портрет Мухи получился очень точным

Портрет Мухи получился очень точным

С любой информацией о местонахождении Мухи предлагалось обращаться по адресу бабушки двух сестер - 8-летней Даши и 10-летней Маши Кудиновых. Девчонки развернули целую спецоперацию по поиску своего заблудшего питомца.

- Эту собачку мы нашли на улице в январе. Настолько жалко она выглядела, в холода тонкошерстная, что мы решили взять ее себе. Поселили у бабушки. Но наша Муха - свободолюбивая собака, - рассказала "КП - Кубань" мама девочек Юлия. - А тут, видимо, калитка была приоткрыта, она и улизнула.

Мухи не было месяц. Все сроки, данные ей на возвращение, прошли. И школьницы решили действовать. Младшая писала, старшая рисовала.

А растроганные адресаты тут же выложили письмо в сеть - так эффективнее! И это сработало! Через сутки гуляку нашли в соседнем дворе, приютившие Муху соседи девчонок откликнулись на просьбу в сети.

Даша писала письмо, Маша рисовала любимую Муху

Даша писала письмо, Маша рисовала любимую Муху

Фото: Личный архив

Посыпались комментарии.

- Столько было добрых слов. И я благодарна всем за участие и внимание к просьбе моих девочек, - говорит Юлия.

Зато Муху теперь знает в городе каждая собака. В следующий раз не пропадет.

ЧППроисшествия: ЧП