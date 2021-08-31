Единственный ученик: в кубанской школе в 1-й класс идет всего один ребенок

Станислав Колюжный со своим единственным подопечным Фото: Станислав Колюжный

7-летнему Дане Нетутину из села Заря, что в Выселковском районе, уже не терпится пойти в школу. Он вместе с родителями усердно собирает портфель, складывает учебники, тетрадки и повторяет стихотворение, которое будет читать на праздничной линейке 1 сентября. На сцене он будет один - больше первоклассников в его школе просто нет.

К долгожданной встрече с подопечным готовится и первый учитель Дани - Станислав Колюжный.

- У меня такое впервые! - признается педагог «Комсомолке». - Когда узнал, что ко мне в класс придет всего лишь один ребенок, я очень удивился. Для меня это непривычно. В прошлом году из начальной школы выпустил пять человек. Немного, конечно, но не один. Только деваться некуда - придется искать индивидуальный подход к ученику. Уверен, у меня получится.

В школе № 20 учатся всего 50 человек. В каждом классе - по 5-6 ребят. Здесь всего 9 классов. И в выпускном - 7 человек. После девятого ребята хотят поступать в техникум.

Но Даня без друзей не останется, в начальной школе обычно для ребят устраивают праздники, и все переменки они проводят вместе. Да и во втором классе этой же школы учится родная сестра Даниила.

Станислав Колюжный уже подготовился к началу учебного года: составил программу, привел в порядок класс и про те самые перемены не забыл - накупил раскрасок и пластилина.

- На переменах мы с Даниилом будем рисовать, создавать поделки, лепить из пластилина. И гулять, конечно же, - свежий воздух необходим ученику! Я обязательно познакомлю своего ученика с ребятами из второго и третьего классов. В общем, программа у нас насыщенная. Даниил может не волноваться - одного не оставим! Скучно точно не будет, - рассказывает педагог.

В расписании у Дани три предмета: русский язык, математика и литературное чтение. Заниматься он будет, как и положено, по 40 минут.

Даниил и его родители совсем не волнуются. Им, наоборот, уже не терпится начать учебный год. За знания, которые получит Даня, родители тоже не переживают. Они знают, что Станислав Сергеевич - опытный педагог. В семье Нетутиных 8 детей, и двое из них - воспитанники этого учителя.

- Станислав Сергеевич - прекрасный преподаватель, - рассказывает мама первоклассника Светлана. - Он с легкостью находит общий язык с детьми и дает им отличные знания, учит их писать, читать. И любовь к спорту прививает - занимается с ними самбо! Я рада, что у моего ребенка будет такой учитель.

Тому, что Даня - единственный ученик в классе, родители тоже рады.

- Мне кажется, благодаря этому Даниил получит больше знаний, ведь учитель будет уделять внимание только ему, а не 20-30 детям одновременно. Да и о недостатке в общении я не волнуюсь, Даниил - мальчик общительный, сможет подружиться с ребятами постарше.

Зато школе не придется решать, кто из учеников даст первый звонок. Даня Нетутин - вне конкуренции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В школе Краснодара побит рекорд по количеству первоклассников

Там впервые за парты сядут свыше 800 учащихся

А вот краснодарским школьникам скучать точно не придется. В этом году в школу №94 впервые отправятся сразу 840 ребят. Число это рекордное. Но переживать не стоит. Места хватит всем! Там для первоклассников сформировали 28 классов - от «А» до «Ы». В каждом - по 30 детей. Первоклашки, конечно, потеснили остальных ребят - школа рассчитана на 1100 мест. Поэтому теперь ученикам придется разделиться на несколько смен. Более того, учебный процесс будет организован сразу в трех корпусах: в основном, что находится по ул. Изобильной, 2, и в двух новых - они построены на улице Тепличной.

За парты одной из краснодарских школ сядут свыше 800 учащихся Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всего в предстоящем учебном году за парты краевых школ сядут 79 тысяч мальчишек и девчонок.

Напомним, рекордный максимум был зафиксирован в 2020 году. Тогда бесспорным лидером по количеству первоклашек стала краевая школа №71. Там собрали 33 класса на все буквы алфавита - от «А» до «Я».