Гнилые доски и зияющие дыры: жители кубанской станицы боятся водить детей в школу через разрушенный мост

Жители поселка бояться ходить по мосту, в котором зияет такая дыр. Фото: Татьяна Денисова

Жители станицы Ереминской Лабинского района почти два месяца ломают голову, как будут ходить их дети в школу, а скорая добираться до больных. В середине июля по дощатому мосту через реку Чамлык, связывающему населенный пункт, проехал кран электрической компании. Большая машина проломила настил. После ЧП местного масштаба опасные дыры оградили, но ремонт так и не начался.

- По этому мосту ходят дети в школу. Мы очень беспокоимся за их безопасность. Доски гнилые. В любой момент пешеходы могут провалиться и упасть в реку. Здесь теперь не проедет машина скорой помощи. Если врач и дойдет пешком до дома больного, то забрать его в больницу уже не сможет, - рассказали «КП» местные жители.

Мост рухнул под тяжестью грузовика. Фото: Татьяна Денисова

Станичники начали закидывать жалобами районную администрацию. В конце августа чиновники встретились с людьми и пообещали восстановить покрытие. Однако сейчас очевидно, что ребятам все же придется добираться до школы по той части моста, которая выстояла. До 1 сентября ремонт выполнить не успеют.

- Мы утвердили окончательную смету. На ремонт выделили 590 тысяч рублей из бюджета сельского поселения. Будем заключать договор на работы, которые планируем закончить до конца сентября. Полностью восстановим деревянный настил и постелем металлические пластины, - сообщил «КП» - Кубань» замглавы Лабинского района по вопросам архитектуры, градостроительной деятельности и строительству Андрей Киселев.

Мост рухнул под тяжестью грузовика. Фото: Татьяна Денисова

Кстати, мост в станице Ереминской всегда был головной болью для жителей. Переправа построена в 1960-х годах силами колхоза. Сначала она была полностью деревянной, но большая вода смыла ее. После этого сооружение укрепили - установили бетонные опоры. По словам местных жителей, в 2015 году мост они отремонтировали за свой счет при поддержке бизнесменов.