Люди завода

Туапсинский НПЗ - одно из лучших предприятий в системе «Роснефти» и важнейших для Краснодарского края.

Успех любого предприятия зависит от людей. Особенно если оно имеет многолетнюю историю и свои трудовые традиции. Не является исключением и Туапсинский НПЗ - одно из лучших предприятий в системе «Роснефти» и важнейших для Краснодарского края. Почему специалисты приходят именно сюда и как их слаженная работа позволяет добиваться новых высот? Сегодня мы расскажем о людях, которые трудятся на заводе много лет и без преувеличения являются гордостью предприятия.

Стимул к развитию

В прошлом году Светлана Баркалова отметила большую дату - 15 лет работы в Туапсинском НПЗ. И получила почетное звание Ветерана труда завода. Сейчас она трудится лаборантом химического анализа Центральной лаборатории. Ее уважают коллеги, и во многом именно благодаря ей предприятие славится высоким уровнем контроля качества выпускаемой продукции.

Светлана Баркалова.

Но в 2005 году решение Светланы пойти в нефтегазовую отрасль стало для ее родных неожиданным. Нет, конечно, попасть в Туапсинский НПЗ всегда было престижно, но работа непростая и подразумевает высокий уровень ответственности. И все же Светлана Баркалова решила, что именно здесь хочет строить свою карьеру. Сначала работала пробоотборщицей. И уже тогда поняла, что на заводе выстроена прекрасная система подготовки кадров. На каждом этапе за новыми сотрудниками присматривают, обучают и тестируют. Так что каждый шаг наверх в карьерной лестнице здесь может быть только заслуженным.

Со временем к опыту Светлана решила добавить и высшее образование, успешно окончив факультет переработки нефти и газа КубГУ. Что и позволило ей стать лаборантом. Сегодня ее называют одним из самых ценных сотрудников и доверяют важнейший аспект работы завода - анализ качества сырья и продукции.

«Мы создаем энергию»

Сергей Лазарев пришел на Туапсинский НПЗ уже довольно опытным специалистом - до этого работал на Сочинской ТЭС. Собственно, с сотрудниками завода он познакомился уже тогда - они приехали на теплоэлектростанцию для обмена опытом, потому что свою ТЭС планировалось построить и на нефтеперерабатывающем предприятии. Тогда Сергей Валерьевич узнал об условиях работы на НПЗ. А поскольку и он показал себя грамотным специалистом, то в скором времени получил приглашение перейти на завод. Он почти сразу согласился.

Сергей Лазарев.

Было это почти восемь лет назад, и за это время Сергей Лазарев доказал, что он один из лучших в своем деле. Ведь он и его команда решают важную для предприятия задачу - обеспечивают его энергией.

- Конечно, ключевое значение для производства имеют различные установки - каталитического риформинга, крекинга гидроочистки и так далее. Но они просто не смогли бы работать без энергии и пара, которые производит наша ТЭС, - говорит Сергей Валерьевич.

Следовать за мечтой

Но среди работников завода есть и те, кто мечтал туда попасть еще со студенческой скамьи. Один из таких людей - электросварщик 6-го разряда Вардан Овсепян, который сейчас трудится в ремонтно-механическом цехе. Началось все с того, что во время учебы в техучилище он решил пройти в Туапсинском НПЗ практику. Попал в подрядную организацию, работавшую над рядом задач внутри завода. И ему понравилось все - как устроен трудовой распорядок, как люди друг к другу относятся. Однако попасть сюда сразу после окончания училища не получилось - пришлось какое-то время поработать в строительной отрасли.

Вардан Овсепян.

Но трудолюбивые люди тем и отличаются, что извлекают опыт и полезные навыки из любой ситуации и занятия. Вардан быстро стал высококвалифицированным рабочим. Однако стремился к большему - поэтому параллельно еще и получал высшее образование. А когда ему вручили заветный диплом, то в Туапсинском НПЗ как раз открылась вакансия сварщика. Поскольку к тому моменту он уже был ценным специалистом, его взяли на работу, и он уже шесть лет является частью предприятия.

Сам Вардан счастлив, что ему удалось устроиться в Туапсинский НПЗ, и с годами лишь уверился в том, что в отношении социальных гарантий - это одно из лучших предприятий не только региона, но и страны.

«Здесь всегда интересно!»

То, что для любого предприятия важны как профессиональные, так и личные качества работника, доказывает и история обходчика линейного цеха по межцеховым коммуникациям Игоря Шершнева. Для него Туапсинский НПЗ был не первым местом работы - до этого он 13 лет трудился в технологическом цеху Туапсинского винзавода. И делал это настолько хорошо, что практически каждый в Туапсе знал его как прекрасного специалиста. Не могли его не заметить и в Туапсинском НПЗ, предложили трудоустройство.

Игорь Шершнев.

- Честно говоря, я не люблю перемены. Ценю стабильность и постоянство. Но так уж складывалось, что на заводе я уже успел сменить несколько рабочих мест, - объясняет Игорь Владимирович.

Объясняется это тем, что за 17 лет работы на заводе все поняли, что доверить ему можно любую задачу. Например, в 2013 году, после модернизации, именно Игорю Шершневу поручили запуск новой мощной установки по атмосферно-вакуумной перегонке нефти. С этим он справился отлично, а после сам начал работать на новом оборудовании. А пять лет назад, когда завод вырос, появилась необходимость в специальной службе, которая бы проверяла работу трубопроводов, соединяющих цеха. И взяться за это ответственное дело тоже попросили Игоря Шершнева.

Сам он говорит, что работать на таком предприятии, как Туапсинский НПЗ, - эта мечта любого технического специалиста. Постоянное расширение и технологическое обновление гарантируют, что работать здесь всегда будет интересно. А руководство завода заботится о том, чтобы обеспечить наилучшие условия труда для своих работников, и они могли трудиться здесь на протяжении многих лет.