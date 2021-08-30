Популярный певец Navai спел «Птичку» на центральной улице Краснодара

«Номер в блок и сердце в блок. Новый жизненный урок» - разносились в субботу по Красной прилипчивые, словно южный вечер, слова из песни популярного дуэта HammAli &Navai. У микрофона приплясывал бородатый парень, у ног расположился гитарный кофр с монетками. Прохожие швыряли червонцы и стольники, некоторые задерживались рядом с уличным музыкантом. Кто из праздношатающихся догадался первым, сейчас уже и не разобрать, но личность уличного певца вскоре была раскрыта. Концерт давал Наваи Бакиров собственной персоной, правда, без напарника Александра Алиева.

- Господи, я же так мечтала на их концерт попасть, - девчонки одновременно приплясывали, подпевали и не выпускали из рук мобильники. Иначе, кто бы поверил, что это не плод воображения, раскаленного жаркими почти сорокаградусными южными ночами?

Весть о необычном живом концерте разошлась по всей округе. Вскоре вокруг певца уже ликовали десятки фанатов. Голос Наваи, усиленный стараниями его поклонников несся по всей Красной, а видео, снятые этим вечером, захватывали соцсети, вызывая недоверие.

- Не может быть, это двойник, - спорили в аккаунтах те, кто не попал на это случайное выступление.

- Не завидуйте, - парировали очевидцы.

Исполнив популярную «Птичку», Наваи попрощался со зрителями и пообещал приехать в южную столицу уже этой осенью, чтобы уже отыграть официальный и настоящий концерт.